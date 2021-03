Auxilio económico de $2 millones del Meduca beneficiará a más de 55 mil estudiantes

Unas 268 escuelas privadas se han registrado para este programa de ayuda. Mientras asociaciones de escuelas privadas argumentan que el apoyo no es suficiente y llega con demora, funcionarios alegan que muchos planteles carecen de la documentación necesaria

En los próximos días unos 58 colegios particulares estarán recibiendo parte del desembolso del auxilio económico de $2 millones que dará el Ministerio de Educación (Meduca).

“Unos 58 colegios privados han sido refrendados, es decir, que en los próximos días estarán cobrando parte del desembolso del auxilio económico. Más los nueve colegios que hasta la fecha se les ha pagado y ahora los 58 que están por hacerlo, tendríamos casi 67 escuelas que ya recibieron la entrega del dinero. Además, hay 115 gestiones de cobros que están en trámite”, reveló Virgilio Sousa, director nacional de asesoría legal del Meduca a La Estrella de Panamá.

Sousa manifestó que para el auxilio económico, del cual se beneficiarán 51 mil padres de familia y más de 55 mil estudiantes, se registraron 268 escuelas privadas.

Los $2 millones será distribuidos como un bono de $20 para los últimos tres meses del año 2020, solo será para los padres de familia que fueron reportados como morosos por parte de los colegios privados con mensualidades menores de $150. La cifra total de cobro será de $60.

Retraso de los pagos

El director nacional de asesoría legal del Meduca señaló que se han encontrado con la disyuntiva de que algunos centros educativos privados no tienen la documentación completa, lo que lleva al atraso de la entrega, ya que el auxilio económico fue aprobado en noviembre de 2020.

“Son pocas las escuelas que no tienen el resuelto de funcionamiento, que incluso no lo van a tomar en cuenta. Trabajen en función de la mayoría de las escuelas que tienen todo en regla, dejen para último aquellos que tienen pendientes”

DALILA MOSQUERA,

PRESIDENTA DE LA ANELPREP

Entre las observaciones más comunes que no siguen los directivos, se encuentra el no mantener las cuentas bancarias a nombre de los representantes legales, no presentar copia autenticada de una verdadera organización escolar, ni el resuelto de funcionamiento autenticado que les permita operar, y los paz y salvo municipales.

Para Dalila Mosquera, presidenta de la Asociación de Escuelas Laborales, Preescolares y Particulares (Anelprep), la situación es diferente. Ella señaló que no es que las escuelas que no han recibido la aprobación de sus documentos están atrasadas, más bien son los funcionarios del Meduca los que no han podido gestionar el proceso como debían hacerlo.

“Son pocas las escuelas que no tienen el resuelto de funcionamiento, que incluso no lo van a tomar en cuenta. Trabajen en función de la mayoría de las escuelas que tienen todo en regla, dejen para último aquellos que tienen pendientes”, exigió Mosquera.

Sousa alega que el Meduca ha dado oportunidades a los más de 50 colegios privados que han incumplido para que presenten los documentos en regla.

“El Meduca no se ha demorado por razones burocráticas ni por negligencias en el trámite, más bien es porque los centros educativos se han tardado en entregar la documentación completa en el tiempo oportuno cuando se supone que ellos deben tener todos los papeles al día; eso es inaceptable”, reprochó el funcionario.

El director nacional de asesoría legal del Meduca explicó que una vez los colegios privados reciban el dinero están obligados a presentar un informe detallado que deben remitir a la comisión de auxilio económico que avaló los $2 millones y que está conformada por la Dirección de Finanzas, Dirección Nacional de Escuelas Particulares y la Dirección de Asesoría Legal del Meduca.

“Los colegios privados deben entender que estamos hablando de fondos públicos, con los que debemos tener una debida diligencia para que estos sean utilizados de la mejor manera, ya que una vez se haga todo el desembolso los datos serán objeto de cualquier tipo de análisis por parte de alguna autoridad correspondiente”, expresó Sousa.

Un auxilio poco efectivo

La presidenta de Anelprep expuso que el auxilio económico que el Meduca brinda no es de ayuda; si así fuera, alcanzaría para cancelar la morosidad de 2020, aunque los padres no paguen puntualmente.

“Con los $2 millones del Meduca se están reconociendo morosidades del 20% o 15% ($6 mil o $500 mil), cuando hay padres que están debiendo matrículas por mil dólares y solo le reconocen $60, eso no es ni el 20%. En Anelprep la deuda suma $18 mil y solo nos reconocen arriba de $2 mil; continuamos en la morosidad”, criticó Mosquera al tiempo que señaló que solo el 70% de los 47 centros educativos agremiados (Panamá centro y San Miguelito) están incluidos en el auxilio económico.

Por su parte, Edwin García, presidente de la Asociación Panameña de Colegios Particulares (APCP), señaló que solo en la asociación hay una deuda del 70% de los ingresos regulares de los 130 colegios que están dentro de la APCP (desde Darién hasta Bocas del Toro), que en 2020 operaron en un 30% y en el que no todos recibirán el bono de $60 porque no se incluyó a la totalidad de los padres.

García precisó que a los colegios particulares se les hará muy difícil asumir la deuda que vienen arrastrando de 2020, sabiendo que para el inicio del año escolar 2021 han observado una baja en las matrículas de poco menos del 50% de los estudiantes.

“Una vez que comencemos a registrar los gastos de 2021 después de cobrar los $2 millones será un gran reto porque los padres estarían enfrentando una nueva deuda”, advirtió el presidente de APCP.

Iniciativas por debatir

Tanto la Anelprep, la APCP y otros grupos de colegios particulares llenaron el año pasado un formulario basado en la Ley 279 de 2011, que establece el procedimiento para el otorgamiento de subsidios estatales a los centros educativos particulares por parte del Meduca, con el fin de recibir un subsidio de $100 por estudiante.

Los colegios particulares también han comentado al Meduca la disposición que tienen en recibir a estudiantes del sector oficial con una beca de $100 dada por la institución educativa con el objetivo de reducir en un 70% la migración que se está dando hacia las escuelas públicas. Actualmente el Meduca ha registrado a 10 mil estudiantes que se han cambiado del sector particular al oficial; la cifra podría aumentar al final de esta semana.

“Tenemos que revisar la vista presupuestaria con que cuenta la institución para poder tomar una decisión de esa magnitud, sabiendo que el Meduca por ley debe recibir a todos los estudiantes y que ninguno se quede sin cupo. Sin embargo, reconocemos que si se da un retorno progresivo a las escuelas posiblemente podamos tener inconvenientes en las disponibilidades de las aulas”, opinó Sousa.

Mosquera destacó que la directora nacional de Escuelas Particulares, la profesora Norma Pinzón, y el asesor legal del Meduca ven con buenos ojos la propuesta y ya hay una conversación adelantada. “El Meduca debe saber que los colegios particulares siempre serán aliados”, aseguró.

Apoyo del Meduca

El Ministerio de Educación estableció un fondo de $2 millones para apoyar a las escuelas privadas.

67 escuelas ya recibieron el aporte del Meduca.

115 colegios se encuentran en gestiones de cobro.

58 colegios fueron refrendados y recibirán el aporte en los próximos días.

268 escuelas se han registrado para el programa de auxilio.

55,000 se verán beneficiados con el auxilio económico.