Women Economic Forum del Caribe se realizará de manera virtual

A finales del próximo mes de mayo se llevará a cabo la primera versión del Caribe, del Women Economic Forum (WEF) , un encuentro que se enfocará en el liderazgo y empoderamiento femenino de la región.

La reunión se realizará de manera virtual entre el 25 y el 28 de mayo, próximos, informó en un comunicado la directora general del WEF Caribe, Johanna Salgado, quien destacó que "el progreso y desarrollo económico de la mujer es uno de los propósitos del WEF".

Salgado señaló que con la primera versión del Caribe se busca generar los espacios y redes de conexión que le permita a las mujeres de la región expandir sus oportunidades de negocio e impactar de manera positiva el tejido empresarial y social de la región.

Para los cuatro días de encuentro, -cuya agenda se centra alrededor del rol de la mujer del Caribe en la economía, ciencia y política pública, innovación y tecnología, sostenibilidad y salud y bienestar,- se espera la participación de más de 30,000 asistentes del Caribe y del mundo.

Entre los invitados especiales se encuentra: el vicepresidente de las Cámaras de Comercio Internacionales y miembro del Comité Ejecutivo y G20, Yassin Al Suroor; el representante de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), Nawal Al- Hosany; el representante adjunto de la oficina multinacional de ONU Mujeres - Caribe, Tonni Ann Brodbe; y el director de Misión USAID Caribe, Clinton White.

“A través de nuestra agenda buscamos fomentar la autoconfianza de las mujeres en sus talentos para que trascienden como agentes de cambio e importantes influenciadoras en sus comunidades”, dijo la co-directora del WEF Caribe para Latinoamérica, Lucía Gómez.

Según el comunicado, el Women Economic Forum Caribbean Digital 2021 - Trasciende (WEF Caribe), es una iniciativa liderada por la organización Women in Business, en alianza con la presidenta Global de All Ladies League (ALL), Harbeen Arora, y del Women Economic Forum (WEF).

Añadió que el WEF busca promover alianzas y sinergias que sumen voluntades y experiencia desde los gobiernos, el sector privado y sociedad civil, en el ámbito económico para construir una Región más equitativa, diversa e inclusiva.

Con la vinculación de más de 40 países, el WEF Caribe integra una junta directiva conformada por más de 10 reconocidos líderes empresariales, de la academia y consultores de alto nivel de América Latina y el Caribe.

El encuentro cuenta, además, con el respaldo de organismos multilaterales como ONU Mujeres y USAID, reconocidos por promover la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres en el mundo.

La iniciativa también es apoyada por organizaciones del sector público y privado, así como entidades gubernamentales, también apoyan esta iniciativa. Entre ellas, el programa de Intercambio de Competitividad de las Américas sobre Innovación y Emprendimiento -The ACE Program- de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Red Interamericana de Competitividad (RIAC), y MET Community.

El WEF Caribe se integra a la red del Women Economic Forum creada en 2015 por Harbeen Arora y que cuenta con más de 250,000 miembros, más de 200 países aliados, más de 60,000 conexiones comerciales y más de 1,000 capítulos regionales.