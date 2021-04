Mercancía acumulada, técnicas que te ayudarán a decirle ¡adiós!

El inventario resulta ser un activo que puede perjudicar tu negocio si no lo manejas de la manera mas adecuada: afecta el flujo de caja o efectivo ya que tienes en stock gran parte del recurso, se deterioran, pierden su valor y definitivamente afecta la rentabilidad de la empresa.

Existen herramientas y tecnología que te ayuda a mantener un buen control del inventario desde software acompañados de código de barras o QR, pero va a depender del tipo de inventario que tengas hay algunos que su manejo es muy rápido o al instante (lo produces hoy lo vendes hoy) hay otros que la tecnología no le permite estar tanto tiempo porque se vuelven obsoletos (computadoras, celulares, etc.), hay otro inventario que pesas y mides o el que necesitas para iniciar tu negocio, en fin sin importar el tipo lo que no se logran vender hay que salir de ellos. Algunas técnicas sencillas:

Véndelo por internet: El comercio electrónico de alguna manera brinda apoyo a las empresas que tienen mercancía sobrante. Lo importante es estudiar el tema de la logística, cobros y otros.

Las promociones siempre caen bien a menos que los clientes no se sientan que han sido estafados donde le ofreces algo de baja calidad o que tuvo que pagar un mayor precio por el.

Las rebajas pueden ser parte de la estrategia para deshacerse de algo que tiene bajo o nada de movimiento.

Si te fijas en las tiendas que venden zapatillas existe un mueble donde colocan aquellas que nadie quiere, resulta ser ventajoso porque le colocas un precio menor saliendo de ellas muy rápidamente.

Crea un modelo de negocio que te permita darle mayor viabilidad a este tipo de inventario el cual debes salir.

Siempre es bueno contar con una asesoría adecuada en todos los temas relacionados a tu empresa.

Realiza una supervisión o conteo de tu inventario.

Dale seguimiento a tu inventario que entra, que sale.

Lleva tu inventario hacia el máximo nivel a través de la tecnología.

Documenta todo lo que tienes.

Procura estudiar lo que te cuesta traer esa mercancía (costo – beneficio).

Evita tener inventario atrapado por mucho tiempo pierdes dinero.

Pide lo necesario.

Compara el tiempo de solicitud del inventario vs la entrega hacia el cliente.

Tener exceso de inventario es todo un reto para la empresa y la comunicación es la clave para que se sea eficiente con el área de compra hasta el análisis de los objetivos de cada producto como la compra en otros países, la temporada, los posibles riesgos etc.

Especialista PYMES