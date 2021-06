El SITTEA alega que no son la única empresa que procesa y distribuye lácteos, por lo que arbitraje es "inconstitucional"

Los agremiados en el Sindicato Industrial de Trabajadores de la Empresa Estrella Azul (SITEEA) protagonizaron este miércoles una protesta en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo de Desarrollo Laboral (Mitradel) en rechazo al "arbitraje obligatorio" que habría ordenado la institución tras quedar pendiente 13 puntos de la negociación colectiva con la transnacional Lácteos Hondureños S.A., (Lacthosa), dueña de la marca Estrella Azul.

La tarde de este martes se conoció de la decisión de Mitradel, que obligaba a los trabajadores a reestablecer las operaciones en la empresa tras cuatro días en paro en la planta central en Panamá; la agencia de Tocumen, así como las ubicadas en Colón, La Chorrera, en Panamá Oeste; Aguadulce, en Coclé y Boquerón, en Chiriquí.

De acuerdo a la norma, el arbitraje obligatorio se aplica solo a empresas públicas y empresa privada que briden un servicio público. En el caso de La Estrella Azul, los trabajadores explican que no se cumple lo dicho en la ley en la medida que la empresa no es la única que ofrece el producto, por tanto no estaría en peligro el abastecimientos de productos lácteos en el país.

Oswaldo Danies, integrante de la mesa de negociación por SITEEA, capítulo de Colón, reiteró que un arbitraje obligatorio en este caso es "inconstitucional", no solo a razón de que los productos Estrella Azul no son los únicos que suplen el mercado, sino también que la contraparte de la mesa, el sindicato, no fue informado sobre la decisión.

El sindicalista hace referencia a lo indicado en los artículos 452 y 486 del Código de Trabajo, donde se establece el arbitraje en conflictos laborales, siempre cuando estos sean en empresa de servicios públicos llámese transporte, energía eléctrica o en este caso alimentos, cuando se refieran a artículos de primera necesidad.

"De las 13 cláusulas pendientes Lacthosa no quiere reconocer el más importante, el punto 8 con el aumento salarial, ya que nos quieren reconocer salario como si estuviéramos en Honduras" Oswaldo Danies, representante del Sindicato Industrial de Trabajadores de la Empresa Estrella Azul (SITEEA)

La huelga, que empezó el 25 de junio y que el SITTEA mantendrá hasta que la empresa Lacthosa, reconozca los acuerdos previamente alcanzados en las convenciones colectivas, los derechos a sindicalizarce y la huelgas.

"De las 13 cláusulas pendientes Lacthosa no quiere reconocer el más importante, el punto 8 con el aumento salarial, ya que nos quieren reconocer salario como si estuviéramos en Honduras", afirmó Danies.

"Aunque la empresa alega que está registrando pérdidas millonarias, ellos (Lacthosa) desde el inicio han venido violando la convención colectiva, pues los dueños anteriores Coca Cola Femsa, ni la trasnacional hondureña le informaron a SITEEA sobre la negociación de compra venta que se dio en octubre-noviembre del año 2020", indicó el representante de SITTEA en Colón.

El dirigente hizo un llamado a la unidad de los trabajadores, para que las empresa como las autoridades cumplan con los compromisos que adquirió Panamá ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al referirse al arbitraje obligatorio Eduardo Gil, integrante de Convergencia Sindical, manifestó "un arbitraje de ese tipo viola los derechos laborales y en derecho de la negociación colectiva".

Adelantó que emprenderán acciones legales y protestas. "No se puede permitir que una empresa venga a imponer reglas de otro país y viole el Código de Trabajo panameño", manifestó Gil al medio alternativo Dumas Informa.

Al momento de la compra venta el año pasado, la antigua Industrias Lácteas, procesaba a diario unos 125 mil litros de leche cruda, siendo uno de los principales abastecedores en el territorio nacional.