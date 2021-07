Inadeh amplía cursos necesarios para recibir el Vale Digital

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( Inadeh ) amplió la capacidad para que los beneficiarios del Vale Digital puedan inscribirse en los cursos como requisito para poder seguir recibiendo la ayuda social, así lo anunció a medios locales el director de la entidad, Julio Sousa.

Las inscripciones para los cursos del Vale Digital ya se encuentran abiertas. Archivo | La Estrella de Panamá

Informó que no solo ampliaron la capacidad de los cupos de los cinco cursos inicialmente programados, sino que también incluyeron cinco cursos más para que las personas que reciben el beneficio del nuevo plan Panamá Solidario también se puedan inscribir.

El pasado 1 de julio, en el primer día de inscripciones, se copó la capacidad de cupos que se habían previsto para los cinco cursos establecidos como parte del programa social del gobierno, reportándose más de 200 mil personas inscritas .

Sousa explicó que la decisión de ampliar los cupos y cursos se tomó en una reunión virtual que sostuvo este fin de semana con las autoridades de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), luego de analizar lo ocurrido durante el primer día en que se activó la plataforma de inscripción.

Si embargo, aclaró que la idea no solo es que las personas se inscriban en los cursos del Inadeh, sino que también se haga ese voluntariado a nivel nacional. “Se está ampliando la capacidad en los cursos, pero es importante que también tomen las otras opciones, porque no solamente pueden dar los cursos”, señaló.

Recordó que esto es mensual, por lo tanto, la persona deberá inscribirse todos los meses al sistema para poder tomar una de las opciones. “Las opciones están abiertas desde ya, pero también deberán tomar el voluntariado que está como oferta para poder optar por el vale digital”, añadió.

Explicó que no hay un límite mensual de cupos para los cursos, porque se trata de clases de forma virtual que la persona podrá recibir, según su disponibilidad: “No es que va a entrar en un aula de clases. A la persona se le dará un instructivo tutorial que le llegará a su correo cómo debe iniciar el curso y lo podrá hacer según su disponibilidad”.

No obstante, estimó que podrían alcanzar los 400 mil cupos, sin embargo, le corresponder´´a a la AIG fijar el límite para las inscripciones.

Por lo pronto, adelantó, se está reglamentando cómo serán impartidas las clases en estos cursos virtuales, cuya duración será de 10 horas. Las personas beneficiarias deberán cumplir con las diez horas y al final se les emitirá un certificado que acredita que la persona tiene derecho al bono del V ale Digital del Panamá Solidario .

“No es que sean ilimitados, estamos dando ahora en el sistema en conjunto con la AIG, la opción de que las personas puedan tomar el curso o también el voluntariado. Se van a hacer los análisis pertinentes de las personas que podrán optar por el curso, pero sí estamos ampliando la capacidad para que todos se puedan inscribir. Aquí no es que se van a quedar las personas sin el beneficio porque no han podido dar el curso. Eso no va a ocurrir, definitivamente, ya conversamos la situación”, puntualizó.