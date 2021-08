Los Juegos Olímpicos evitaron la decadencia social de Río de Janeiro

Según el libro, 'Evaluating the Local Impacts of the Rio Olympics', organizar los Juegos Olímpicos de 2016 permitió a Río de Janeiro mitigar problemas sociales y económicos, pese a que costó $8,000 millones y sigue siendo criticada por los desvíos de recursos