El seguimiento a tus créditos, te asegura no tener sorpresas futuras

Todo consumidor que tenga algún tipo de crédito, ya sea préstamos personales, tarjetas de crédito, hipotecas, entre otros, debe estar debidamente informado. Ciertamente, al visitar una entidad financiera y el ejecutivo de atención, informa sobre las bondades del financiamiento, ciegamente le creemos y hasta obviamos el leer el contrato a detalle, lo que en un futuro próximo, puede desencadenar en problemas financieros.

Al existir algún compromiso crediticio, cada cierto tiempo, los clientes deben tener la manera de revisar cómo ha sido la evolución del mismo; si todo va de acuerdo a lo pactado, lo que se está pagando mensualmente cubre el capital y los intereses de acuerdo a lo estipulado. En ocasiones, se dan casos, donde se confía y no se revisa el estado de cuenta, o no posee una banca en línea. Puede ser que la tasa de interés haya variado y ahora su mensualidad sea mayor, o lo que le informaron en un principio no sea del todo cierto y termine pagando una deuda eterna.

Le puede ocurrir, que se acerca a la entidad financiera, para conocer el saldo y no ha variado, a pesar que has pagado durante años. Y es que se debe tener claro, que lo que le prestan no es lo que se va a pagar, hay que incluir los intereses y gastos que contemple la deuda.

Por ejemplo: si el préstamo es por B/.2,000.00 y el contrato informa que debes hacer 60 abonos mensuales consecutivos de B/.50.00, tu total a pagar será B/.3,000.00 (60 X 50.00), donde 60 pagos equivale a cinco años (60/12) de plazo, siendo los intereses y gastos, la diferencia entre lo que te prestan y el total a pagar (B/.1,000.00), siempre que no existan retrasos en los pagos, en cuyo caso, terminarás pagando más de lo pactado. Es importante verificar la tasa de interés plasmada en el contrato, ya que existen entidades financieras que la muestran mensual, y pareciera ser baja, aunque la relevante es la tasa de interés nominal anual (En este ejemplo la tasa de interés nominal anual es 17.28% y la efectiva 18.03%).

En el caso de las tarjetas de crédito, las tasas de interés son más altas y además hay que pagar por el seguro de fraude, de desgravamen y puede tener cargos por pagos atrasados, entre otros. Cuídese de lo que consumas con ella, ya que mientras más tiempo se demore en cancelar lo financiado, más intereses pagarás. Dependiendo de lo que consuma con la tarjeta, puede ser que los pagos mensuales no cubran los intereses más el capital, sobre todo si solo haces pagos mínimos, lo que se traducirá en abonos interminables que no amortizan la deuda, es decir que en vez de bajar el saldo lo aumenten.

Lo esencial será, darle seguimiento al crédito, verificar tu estado de cuenta, poseer banca en línea, estar pendiente de los pagos y los movimientos en tus cuentas y revisar su historial de crédito en la APC, para que no recibas sorpresas que afecten tu estabilidad financiera. Cualquier irregularidad sobre el historial de crédito puedes solicitar orientación a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

Analista financiera

mvasquez@acodeco.gob.pa