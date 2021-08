SPIA: Código Minero de Panamá requiere actualizarse

La Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) considera que el Código Minero de Panamá requiere actualizarse ya que esta industria ha evolucionado en los últimos 58 años.

"Es importante que la actualización del Código Minero esté cónsona con una estrategia de desarrollo nacional", aseguró la SPIA, en un comunicado.

Por otro lado, la SPIA exhortó a los servidores públicos que tienen la delicada misión de negociar con estos actores económicos, a que se apoyen en lo que dicta nuestro Código Minero y que doten a la Dirección General de Recursos Minerales de los suficientes recursos humanos e insumos para que puedan desempeñar su trabajo en defensa de los mejores intereses de nuestra nación.

Los minerales, explica la SPIA, han sido esenciales para la vida del hombre desde el principio de la humanidad y sigue siendo así en nuestros días. El avance tecnológico no podría ser exitoso sin los metales. Los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos están fabricados en materiales muy diversos y de diferente naturaleza. Básicamente, se trata de metales (férreos y no férreos), polímeros, vidrios y otros materiales (madera, caucho, cartón, etc.).

En el caso de un teléfono móvil (donde los metales representan el 23 % de su peso) se puede contar con la presencia de 40 de los metales recogidos en el sistema periódico: metales básicos como el cobre, estaño, metales especiales como el cobalto, indio y antimonio, y metales preciosos como la plata, oro y paladio.

El Código Minero debe ser el rector de la minería en cualquier país que desarrolla y explota esta actividad; Panamá no escapa de esta realidad, máxime por el impacto social, económico y ambiental que representa.

"La protección del medio ambiente debe establecerse en el Código Minero, en consecuencia, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA’s) deben ser revisados y validados por el Ministerio de Ambiente, con el fin de vigilar y hacer cumplir con el protocolo y el plan presentado para que los métodos de extracción sean lo menos invasivos posible", señaló la SPIA, a través de nota de prensa.

El procedimiento, las consideraciones y las responsabilidades del concesionario para el cierre de una mina no pueden soslayarse, por lo tanto, también este procedimiento debe estar contemplado en el Código Minero con carácter obligatorio.

En este mismo orden de importancia, los impuestos a pagar, las regalías, así como los incentivos del país a esta actividad, han de estar claramente establecidos en favor de los intereses nacionales, indicó la SPIA .

La responsabilidad social es un factor determinante en la relación Estado - Concesionario, en función de los beneficios que la explotación minera ofrezca a las comunidades aledañas impactadas. Servicios de luz eléctrica, agua potable, internet, construcción de escuelas dignas y debidamente equipadas, adecuaciones viales, incluso la construcción de nuevos poblados para trasladar a sus residentes. En Panamá se cuenta con múltiples ejemplos utilizados en épocas pasadas que servirán como un marco de referencia para impulsar este tipo de proyectos.

La actividad de la minería en nuestro país, en promedio, contribuye con un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la economía nacional, con una generación importante de empleos.

Es fundamental la supervisión permanente por parte de las Autoridades, a fin de que se cumpla con lo establecido en el Código Minero, los contratos y los estudios de impacto ambiental.

El balance entre el ejercicio de la industria minera y la salvaguarda de la naturaleza y hábitat de las comunidades deben ser determinantes en cualquier negociación.