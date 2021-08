Apuestan por el Panamá Black Weekend y el Conatur para la reactivación

Panamá Black Weekend será por 11 días en todo el país, del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Tras pocos meses de reactivación luego de la crisis generada por la pandemia de la covid-19, el tráfico de ventas en los centros comerciales de Panamá comienza a recuperarse poco a poco, afirmó la vicepresidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom).

“Podríamos decir que sí se ha sentido un incremento. Este fin de semana, por ejemplo, fue movido, pero en general estamos en un promedio de 60% de las ventas versus 2019. Ahí estamos poco a poco”, expresó Mónica Contreras, vicepresidenta de Apacecom.

Contreras se refirió al respecto durante una conferencia de prensa de lanzamiento de la quinta versión del Panamá Black Weekend y la Convención Nacional de Turismo 2021 (Conatur), que este año unen esfuerzos como plataformas para impulsar el turismo en Panamá.

Indicó que juntos, como gremios, están tratando de salir adelante, activando esta clase de actividades que, obviamente, impulsan el turismo y que más turistas vengan a nuestro país, lo cual “es un gran apoyo”, expresó Contreras, quien se mostró optimista por este quinto Panamá Black Weekend, aunque no se puede comparar con 2019.

Destacó que con estas actividades lo más importante es seguir intentando y seguir teniendo acciones como estas para ayudar al comercio local para que todos vayan aumentando y vendiend, para que lleguemos a la misma capacidad, al mismo porcentaje de ventas que teníamos en 2019.

“Estamos esperando lo mismo de 2019 (en el Black Weekend). Pero sí estamos muy positivos en que va a aportar, estando en la situación en que estamos, todo va a sumar”, apuntó Contreras, quien agregó que en el evento de 2019 se lograron $109 millones en solo tres días. Informó que a diferencia de las versiones anteriores, el Panamá Black Weekend será por 11 días en todo el país, del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021 en unos 14 centros comerciales del país: Albrook Mall, Atrio Mall, Mega Mall, Los Andes Mall, Alta Plaza, Los Pueblos 2000, el Paseo Central, Santiago Mall, Las Anclas Mall, Balboa Boutique, Town Center.

Para la versión de este año se esperan visitantes procedentes de países de Centroamérica y Sudamérica; y “la verdad este año necesitamos que se vayan accionando” sus llegadas al país.

Sin embargo, “los turistas, obviamente, tienen que perder el miedo a viajar, pero con esto, poco a poco, porque estamos apostando a que se vaya incrementando nuevamente el sector turismo que es tan esencial para todos nosotros para poder activarnos también”, comentó Contreras.

'El turismo no se puede desarrollar si hay restricciones'

La Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) urgió acciones clave que le permitan al país una reactivación sostenible del sector turístico, como motor económico, aunque reconoce con “optimismo” que se han hecho avances importantes en esta materia.

El presidente de Camtur, Ernesto Orillac, dijo que el sector turístico ha sufrido golpes por la pandemia y las restricciones establecidas, que si bien se han ido levantando, con la aceleración de la vacunación se espera que se puedan seguir dando, porque “el turismo no se puede mover o no se puede desarrollar si hay ese tipo de regulaciones (restricciones)”.

“Tenemos que tener un país abierto, porque el visitante lo que quiere es venir a visitar, porque uno, no quiere encerrarse; y dos, no quiere tener que estar en un país que no sabe qué va a pasar mañana. Tenemos que tener una visión clara hacia dónde queremos ir y tener esa ruta de forma ordenada”, manifestó.