Coopetir “un nuevo concepto de estrategia”

En tiempos anteriores el dicho era verifica lo que está haciendo la competencia, vamos a realizar encuestas para anticiparnos a cualquier hecho o las estadísticas muestran que nuestro competidor sigue al frente, en fin. Este lenguaje ha cambiado se trata de coopetir que es una estrategia donde las empresas se unen y compiten para crear valor, al final el objetivo es hacer el mercado lo más grande posible para que ambos salgan ganadores. Estas empresas pueden ser del mismo sector Incluso si se piensa en términos económicos, dos rivales pueden formar una red a través de un acuerdo cooperativo y ver si el Net Value compartido es superior al individual de cada uno por separado.

Algunos beneficios de la coopetencia:

Mayor cantidad de clientes y diversificación de servicios.

Crecimiento tanto interno y externo de la empresa.

La carga de trabajo se distribuye totalmente.

sinergia para crear nuevas estrategias

Clientes satisfechos

Mayor rentabilidad, ganancia

Desventajas de la coopetición:

Puedes perder la autoridad si no están claros con los objetivos.

Falta de poder o liderazgo por no establecer una cabeza cuando se requiera tomar decisiones.

Hay que tener muy seguro del objetivo a establecer, esta estrategia no significa que ambos tienen que pelear hasta que uno muera cuyo resultado puede ser que no te quedes con nada del pastel eso es perder – perder. En los negocios no se requieren que todos fracasen, el fracaso de ellos no dependerá tu éxito, al contrario pueden ver muchos ganadores eso es ganar – ganar y tiene un nombre COOPETIR.

Hay diferentes tipos de coopetición:

Intraemprendizaje: Es la relación entre dos empresas una de gran tamaño y otra pequeña. Al crearse la nueva empresa el quipo sale favorecido debido a que será subcontratara por esta, dándole apoyo técnico, financiero o algo muy puntual. Importante señalar una de las dos empresas debe disolverse.

Subcontratación: Es una figura que se da en todo el mundo donde la empresa subcontratista se compromete a la producción de productos o a la prestación de servicios para la empresa contratista. Luego, dichos productos o servicios son incorporados a la cadena de valor de la compañía cliente.

Y finalmente la licencia, es un acuerdo que se establece por contrato escrito, mediante el cual el licenciador otorga al licenciatario el uso de derechos o usos de propiedad industrial mediante patentes o derechos de autor, entre otros, a cambio de un beneficio económico.

Esto se trata de un cambio de mentalidad a largo plazo donde se pueden enfocar en estrategias que logren mayor beneficio para ambos, posicionamiento, grandes ganancias como utilidades mientras más grande y mientras más poderoso sea mi competidor más beneficioso para mí, Ya no se habla de colaborar, cooperar sino de coopetir.

Especialista PYMES