Panamá expone su potencial en el Bloomberg New Economy Forum, Singapur

Una delegación de altos funcionarios del Gobierno Nacional se encuentran en Singapur, representando a Panamá en la cuarta versión del Bloomberg New Economy Forum, que se realiza del 16 al 19 de noviembre.

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez. Cedida

La misión presente en esta cumbre está encabezada por el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez; el ministro Consejero de Facilitación de la Inversión Privada, José Alejandro Rojas; y el viceministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Sosa.

Su participación tiene como objetivo fundamental exponer las ventajas competitivas del país y atraer mayor inversión extranjera hacia Panamá, en estos momentos de reactivación económica, tras crisis suscitada por la pandemia de la covid-19.

Durante el encuentro, Mike Bloomberg y el Consejo Consultivo del New Economy Forum, en colaboración con el Gobierno de Singapur, reunirán en persona a más de 300 jefes de Estado, ex jefes de Gobierno y líderes del sector público de 51 países del mundo.

Será la primera gran cumbre después de la COP26, la cual incluye al primer ministro Lee Hsien Loong, la secretaria Gina Raimondo, David Solomon, Khaldoon Al Mubarak, Shou Zi Chew, Ritesh Agarwal, Lawrence H. Summers, Sara Menker, Dan Schulman, el presidente de honor Dr. Henry A. Kissinger y el director Hank Paulson como delegados asistentes.

Las sesiones plenarias del Foro 2021 y los debates de los grupos de trabajo giran en torno a los temas de la reconstrucción de la economía mundial, la innovación para salir de la crisis y la navegación en un mundo dividido.

Los altos funcionarios participarán de sesiones plenarias y grupos de trabajo, bajo cinco pilares: finanzas, clima, comercio, ciudades y salud.

El MICI destacó que New Economy Forum tiene entre sus socios económicos destacados a la República de Panamá, lo cual fue reafirmado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, durante una reciente misión oficial realizada a los Estados Unidos, cuando firmó una alianza estratégica con Mike Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies.

En una publicación de Bloomberg, del pasado 13 de octubre, cuando se anunció la cumbre, el ministro de Comercio e Industria de Singapur, Gan Kim Yong, destacó que "el Bloomberg New Economy Forum es un evento importante para Singapur, ya que reúne a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de opinión para abordar los retos del futuro, compartir ideas y debatir soluciones.

Singapur se complace en acoger el evento aquí físicamente a pesar de la pandemia, afirmando el papel de Singapur como capital líder de eventos empresariales, y un nodo global para MICE y negocios. El Gobierno continuará apoyando al sector MICE a medida que se adapte y transforme para desbloquear nuevos valores y oportunidades de negocio. Estamos trabajando con el equipo de Bloomberg para garantizar un foro seguro y satisfactorio”.

Y es que "el Bloomberg New Economy Forum de Singapur proporcionará una plataforma para la acción -no sólo para el debate-, al tiempo que modelará un modelo de reunión segura, aunque altamente interconectada, en persona”, expresó el CEO de Bloomberg Media y Executive Chair de Bloomberg New Economy, Justin B. Smith.

“Nunca habíamos visto tal sentido de urgencia entre los líderes mundiales para reunirse y movilizar soluciones. Este espíritu de colaboración atraviesa todos los segmentos empresariales y, lo que es más alentador, los gobiernos de las economías desarrolladas y en desarrollo”, puntualizó Smith en la publicación.