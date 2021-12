Gafi revisará avances de Panamá en enero 2022 antes de su reunión plenaria

Mientras que a Panamá se le acorta el plazo para cumplir con un plan de acción que le permita zafarse de la temida lista del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), Ana Raquel Velazco, adelantó que en enero de 2022, el grupo evaluador llevará a cabo una reunión "cara a cara" con las autoridades panameñas para una revisión de los avances, previo a la plenaria del Gafi en febrero de 2022

Explicó que dicha reunión será clave para el país, toda vez que en ella se recibirán los comentarios de los evaluadores y se toman las acciones pertinentes de cara a las futuras reuniones. El Gafi ha advertido a Panamá de que si no hay avances en el plan de acción, lo incluiría en su lista negra.

“De esta reunión se emitirán los comentarios de los evaluadores y las autoridades competentes tomarán las acciones que correspondan para las próximas reuniones con el Gafi”, enfatizó Velazco en el marco de la Jornada de Actualización 2021, organizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Sobre el tiempo aproximado que le tomaría a Panamá cumplir con la efectividad para finalmente salir de estas listas dijo que "es un tema un tanto complejo de definir y no está en el control ni sería responsable de mi parte como colaboradora de la Superintendencia de Bancos entrar a hacer un señalamiento" .

Explicó que" esto funciona o trabaja con una serie de procedimientos o metodología", pero “lo cierto es que la revisión o la próxima reunión cara a cara con Gafi está establecida para el mes de enero de 2022".

Y aunque dijo desconocer el día preciso de la reunión previa, comentó que "después de enero, tendremos algún pronunciamiento por parte del grupo evaluador y de ahí podremos determinar los futuros pasos de las próximas acciones que Panamá debe implementar".

Enfatizó en que "tenemos que ceñirnos a la metodología de evaluación y no está en competencia de ninguna autoridad de Panamá determinar las fechas, corresponde al Gafi el señalamiento de las fechas en base a las reuniones que realiza, que son las reuniones plenarias, que es donde ellos se pronuncian como jurisdicción”.

Avances

Respecto a los avances en materia de cumplimiento de los estándares internacionales, destacó que este es un tema país, que involucra a diferentes instituciones, y que en lo que corresponde a la Superintendencia de Bancos, en su gran mayoría, los temas del sector financiero han sido ya evaluados por el Gafi como largamente cumplidos, particularmente el ejercicio de las remesas ilegales que competen y están en el rol de la Superintendencia de Bancos.

Sin embargo, dijo que todavía existe un reto regulatorio, referente a la responsabilidad que establece la nueva ley 254 del jueves 11 de noviembre de 2021, que recién acaba de ser aprobada y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 29413-A, particularmente en lo relacionado con el tema de las sanciones, lo cual los lleva a hacer algunos ajustes regulatorios de cara a los umbrales y a los criterios para la imposición de sanciones cuando fuese necesario.

“Panamá ya ha avanzado y ha aprobado a través de la ley 254 el marco legal que le dará facultades para poder interponer, si fuese necesario, sanciones por umbrales superiores y que logre a juicio del evaluador demostrar un efecto disuasivo, que es lo que disponen los estándares internacionales”, manifestó Velazco.

Al mismo tiempo afirmó que en esa visión trabajarán de cara a poder entregarle a los evaluadores lo que sería el marco regulatorio que la Superintendencia de Bancos emitiría. “Estamos preparados para presentar en lo que corresponde a la Superintendencia de Bancos”, aseguró Velazco.

También reconoció que existen otros retos no en la esfera del sector financiero sino en la esfera del sector no financiero en todo el tema de la identificación del beneficiario final, que aunque ya se hace, sobre todo el reto es poblar ese registro de beneficiarios finales y otros temas que está trabajando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia del Sector No Financiero, arduamente, para ello.

Respecto a si corresponde enviar más proyectos de ley a la Asamblea para cumplir en este tema, Velazco señaló que "no" ; porque desde su perspectiva los proyectos de ley ya han sido aprobados. “Ahora es el reto de la implementación y la efectividad de todo lo que establecen esos marcos legales, pero de cara a la implementación de registro de beneficiarios finales y otros aspectos que la Superintendente del Sector No Financiero está trabajando para ello", puntualizó.

"Para poder sacar a un país de una lista se necesita un trabajo conjunto del sector público con el privado y que se hable un mismo idioma", dijo el pasado 25 de noviembre, durante la reunión mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Isabel Vecchio Arófulo, directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Antecedentes

Panamá entró a la lista gris del Gafi en junio de 2019 y lo ratificó entre las "jurisdicciones con deficiencias estratégicas" y "bajo mayor supervisión", tras finalizar la plenaria el pasado 25 de junio de 2021.

Y el pasado 22 de octubre de 2021, el presidente del Gafi, Marcus Pleyer, advirtió que "si no hay suficiente progreso, el Gafi considerará los siguientes pasos, que podrían incluir, ubicar al país en nuestra lista de jurisdicciones de alto riesgo, la llamada lista negra", misma en la que por el momento solo está Irán y Corea del Norte.

El Gafi urge a Panamá culminar antes de febrero de 2022 el plan de acción, en otro intento para que el país pueda cumplir con lo que acordó con la organización a fin de combatir las deficiencias que tiene en materia de prevención de lavado de dinero. El plazo anterior expiró en enero de 2021.

A finales de octubre, el Gobierno de Panamá, representado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), reiteró ante el Gafi su compromiso técnico y político "al más alto nivel" para superar los retos que afronta el país avanzar en el cumplimiento de los puntos pendientes del "plan de acción" con la intención principal de ser excluidos de manera definitiva de las listas de los organismos internacionales.

Por otra parte, en su sesión del 5 de octubre, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea (Ecofin), también decidió mantener a Panamá en su lista de terceros países que a su consideración, “no cooperan en materia fiscal”.

La UE sustenta su decisión en que Panamá todavía “no tiene una calificación de al menos, "en gran cumplimiento", por el Foro global sobre transparencia e intercambio de información para propósitos tributarios para intercambio de información a solicitud”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

La UE utiliza las evaluaciones del Foro global al momento de clasificar a los países. Pero su último examen para medir el grado de cumplimiento del sistema fiscal panameño con el estándar internacional sobre transparencia fiscal fue publicado en noviembre de 2019, con data de 2015 a 2018.