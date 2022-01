Feria de las Flores y del Café en Boquete abre sus puertas bajo estrictas medidas de bioseguridad

La Feria de las Flores y del Café, en Boquete, provincia de Chiriquí, abrió sus puertas a partir de este 13 de enero, para exponer la belleza y esplendor de sus jardines y amenidades al público local y extranjero.

Se trata de la cuadragésima versión de esta feria, la cual marca el inicio del calendario ferial y la reactivación de los encuentros agropecuarios y artesanales del país, tras dos años de pandemia, pero todavía bajo la amenaza de nuevas variantes y estrictas medidas de bioseguridad.

El acto protocolar de inauguración estuvo a cargo del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, acompañado del viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlo Rognoni, el gobernador de Chiriquí, Juan CaRlos Muñoz, el presidente del patronato de feria, Rodrigo Marciag y la secretaria Técnica de Gabinete Agropecuario, Blanca Gómez.

Durante su discurso, Carrizo destacó que esta feria es motivo de orgullo no solo para Chiriquí sino para todo el país. "Este encuentro se ha convertido en un acontecimiento destacado de nuestro calendario y en un atractivo turístico infaltable para locales y extranjeros", destacó el vicepresidente.

Al mismo tiempo, Carrizo rememoró el significado histórico de la feria que este año tiene como lema: "Es hora de volver a compartir"; y cuyos orígenes se remontan a la década de 1950 con el Festival del Café, desde entonces impulsando el desarrollo pujante de Boquete y sus áreas de influencia económica.

Para Carrizo esta feria constituye un homenaje para los pioneros que llegaron a establecerse ahí y para los que vinieron luego a enriquecer esta tierra con su cultura, sus tradiciones y sus costumbres.

La feria de Las Flores y del Café se extenderá hasta el 23 de enero con una serie de atracciones para todo público, entre las que destacan las presentaciones artísticas en la tarima de Los Quetzales, la exposición artesanal, 35 jardines con una gran variedad de flores, y los servicios y orientaciones que ofrecerán las instituciones públicas y de la empresa privada, en sus stands.

Uno de los pabellones de mayor atractivo por su colorido e importancia dentro del recinto ferial, es la exposición del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, ubicado en su tradicional cabaña.

Respecto a esta exposición el viceministro del Mida, Carlo Rognoni, dijo que es el reflejo de lo que representa la provincia de Chiriquí, en la producción agropecuaria y en la economía del país.

El vicepresidente de la República aplaudió a los miembros del Patronato de la Feria por la gran organización y les deseó el mayor de los éxitos, para que este evento permanezca en el tiempo como ejemplo de confianza en nuestro querido Panamá.

“Esta feria que disfrutamos anualmente representa, para los habitantes de cada uno de estos pueblos y ciudades, todo un año de trabajo dedicado al objeto de mostrar lo mejor de cada una de nuestras regiones, su tenacidad, su coraje, su resistencia, su amor por nuestro país”, añadió en su mensaje.

Por su parte, el presidente del Patronato de la Feria de las Flores y del Café, Rodrigo Marciacq Lloyd, precisó que este año, y siguiendo las disposiciones del Ministerio de Salud, se verificará la entrada de los asistentes con el código QR o tarjeta de vacunación. Además, se pide a los visitantes portar su mascarilla, usar gel alcoholado y cumplir con las normas de bioseguridad.

"Los jardines están preparados, con la floración en su momento gracias al excelente trabajo en campo de nuestros jardineros; los locales están completamente arrendados, tendremos artesanías nacionales y extranjeras, juegos mecánicos, presentaciones artísticas en tarima, comidas, bebidas y más”, expresó el presidente del Patronato.

Mientras que el gobernador de la provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz Franceschi, indicó que este primer evento ferial que se realiza a nivel nacional “es una oportunidad en medio de la pandemia para avanzar y que la ciudadanía demuestre que, unidos todos, siguiendo las medidas de bioseguridad, podemos realizar eventos similares en el futuro. De cada uno de nosotros dependerá el avance”.

Por último, Carrizo solicitó a los visitantes y a la población en general que no bajen la guardia contra la covid-19. “Tengamos presente el llamado de nuestro presidente, Laurentino Cortizo Cohen, a no bajar la guardia. ¡Por favor!, mantengámonos usando las mascarillas. ¡Por favor!, llevemos a nuestros hijos a vacunar. Vacunémonos, por amor a nuestra familia, por amor a nuestra patria, por amor a nosotros mismos. Lo estamos haciendo bien, pero la Covid-19 no ha desaparecido”, puntualizó.