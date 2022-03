Productores panameños denuncian importación de papa vencida desde Estados Unidos

El gremio solicitó a las autoridades competentes una explicación sobre el ingreso de papa fresca o refrigerada "no apta para el consumo humano"

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta) advirtió sobre la importación al mercado panameño de papas (Solanum tuberosum) frescas o refrigeradas "vencidas" y "no" aptas para el consumo humano, procedentes de Estados Unidos.

En una carta abierta enviada a la directora Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), Cecilia Escobar; la directora general de la Autoridad Nacional de Aduanas (Ana) Tayra Barsayo; y al director Nacional de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Raúl Saucedo, la Acpta aseguró que en la página web de Aduanas constató que estas papas provienen de Estados Unidos de Norte América.

Ahí, se percataron de que se están dando importaciones de papa bajo la fracción arancelaria 0701.90.00, la cual corresponde a las papas frescas o refrigeradas que están reguladas por el reglamento técnico DGINT-COPANIT 65 2019.

En ese sentido, el gremio productor solicitó se les dé una explicación del porqué se está permitiendo el ingreso de las papas frescas o refrigeradas bajo la fracción arancelaria 0701. 90.00 con procedencia de Estados Unidos que "por la fecha que estamos ya están vencidas".

En el noreste de los Estados Unidos, dependiendo de la variedad cultivada, las papas se cosechan generalmente desde mediados de julio hasta octubre. Y por Estados Unidos ser un país del hemisferio norte, de acuerdo con el reglamento técnico 65 2019, ya "no son aptas para el consumo humano"; y por ende "no se les debe dejar entrar al país para no exponer la salud del consumidor panameño".

La misiva de Acpta. Cedida

Lorenzo Jiménez, miembro de la Cadena Agroalimentaria de papa y cebolla en representación de la Acpta, explicó que cuando se hace la importación de papa, por ejemplo de Estados Unidos, viene refrigerada. Pero al venderla acá (en Panamá) en los anaqueles se corta la cadena de frío y al cortarse la cadena de frío, el reglamento especifica que solamente tiene un mes para venderse.

De acuerdo con el gremio, el reglamento establece que la caducidad para las papas almacenadas a temperatura ambiente, es de 30 días contados a partir de la fecha de cosecha y para la papa almacenada a temperatura de refrigeración es 90 días, contados a partir de la fecha de cosecha.

Así que "tomando en cuenta que ahora mismo en el norte no hay papa fresca porque no hay producción, toda esa papa tiene más de ese tiempo de haberse cosechada y son refrigeradas", expresó Jiménez.

El productor señaló que eso les llama mucho la atención y por eso están haciendo la consulta, para que se les explique en base a qué entró esa papa y si la papa prefrita entró cumpliendo con los parámetros del reglamento técnico.

Al mismo tiempo destacó que la Cadena Agroalimentaria de papa y cebolla no ha autorizado ninguna importación de papas. Aunque aclaro que hay un contingente de papas de Estados Unidos, producto de los tratados, que podrían entrar sin la aprobación previa de la Agrocadena, siempre y cuando cumpla con lo parámetros del reglamento técnico.

"Así que por eso más que todo esa denuncia. Queremos que haya una explicación de las autoridades en base a qué entró esa papa, porque puede ser por interpretación del reglamento, puede ser que a lo que ellos le llaman papa fresca no es lo que nosotros tenemos en el concepto de papa fresca", apuntó el productor chiricano.

Recordó que antes para importar papas no se seguía el reglamento técnico, sino normas. "Las normas solo son recomendaciones que se acatan, pero los reglamentos sí son de estricto cumplimiento. Por decir un ejemplo, hoy dejan de ser reglamento el uso de las mascarillas al aire libre, y hay quienes recomiendan que las sigan usando, pero ya no es de carácter obligatorio ya no es de estricto cumplimiento", puntualizó.

Los gobiernos de Panamá y Estados Unidos mantienen un Tratado de Promoción Comercial o TPC que entró en vigencia desde el 31 de octubre de 2012, el cual incluye la comercialización de papas frescas o refrigeradas.

Actualmente, (a diez años del TPC) Panamá puede importar de Estados Unidos 914 toneladas métricas de papas frescas o refrigeradas. Pero después del año número 15 del tratado (1,010 toneladas métricas), la cantidad de contingente se incrementará cada año en un 2% de la cantidad de contingente del año anterior.

La desgravación arancelaria, que se inicia este año 2022 con el arroz y el muslo encuentro (pollo) y permitirá a la industria pagar un arancel menor, mantiene en vilo a los productores, puesto que como consecuencia podría ocasionar que se inunde el mercado de estos productos importados de Estados Unidos.

A mediados de este mes de marzo, el Gobierno de Panamá le solicitó a los Estados Unidos revisar los términos y condiciones del calendario de desgravación arancelaria o eliminación progresiva y cronológica de aranceles aduaneros que el TPC dispone para algunos rubros sensitivos como el arroz, la leche y sus derivados, y la carne de pollo y puerco.