El Minsa negó autorización de ingreso de papas vencidas y no aptas para el consumo humano.

Los productores emplazaron al Dr. Reynaldo Lee Mathurín, del Minsa por la entrada de papa vencida no apta para consumo humano en lugar de la APA

La Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) pidió este miércoles al Dr. Reynaldo Lee Mathurín, director nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Ministerio de Salud (Minsa) renunciar irrevocablemente y abandone el cargo antes del 8 de mayo de 2022, por permitir la entrada de papa vencida de Canadá y aseverar, posteriormente, no haber autorizado su ingreso.

La petición de dimisión de la ACPTA fue compartida mediante una carta abierta, donde explican que el director de seguir en la posición es una amenaza para la actividad agrícola-comercial del país e interpondrán acciones legales, debido a que los tubérculos no son aptos para el consumo humano.

Según los productores, mediante la carta 151 DNCAVV/2022 del 13 de abril de 2022, enviada al Dr. Raúl Saucedo Aldrete, director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), el Dr. Lee Mathurín aparece como responsable de la entrada al país de papa fresca refrigerada tipo Russet, procedente de Canadá, aunque esté no tiene la facultad para ello, como lo establece el Decreto Ejecutivo 770 del 17 de mayo del 2021.

El 21 de febrero de 2022, el importador Productores Balboa Internacionales, Inc. introdujo al país 26,174 Kg. en 1,154 cajas procedentes de Canadá, desembarque realizado en el puerto Colon Container Terminal Evergreen, provincia de Colón.

Si embargo, la Junta Directiva de la ACPTA, insiste que el Dr. Lee Mathurín autorizó la entrada de papa canadiense, aunque el Minsa, posteriormente, aseveró en comunicado de prensa "no haber permitido el ingreso de papas viejas, vencidas y no aptas para consumo humano".

Para los productores, el encargado de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria del Minsa, no debió atender la importación, ya que Ley 206 de 2021 faculta a la APA y no al Dr. Lee Mathurín.

La ACPTA afirma que la información suministrada por la importadora Productores Balboa Internacionales, Inc. es falsa, ya que las papas producidas en el Hemisferio Norte se cultivan del 21 de marzo al 21 de septiembre, y en casos excepcionales en noviembre; pero de asumir la fecha como cierta, la importación autorizada es de papas viejas, vencidas y no aptas para consumo humano, debido a que la mismas tienen hasta 30 días a partir de su fecha de cosecha para ser comercializadas y permanecer hasta tres meses almacenadas en frío tras cosecha, como lo establece el Reglamento Técnico DGNTI 65 2019, ya que estar fuera de las fechas el producto no es apto para el consumo humano.