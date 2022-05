Bloomberg New Economy Gateway inicia su primera cumbre de Latinoamérica en Panamá

Bloomberg New Economy Gateway inició este miércoles su primera cumbre de Latinoamérica en Panamá.

El evento, que durará hasta el 19 de mayo, reunirá a líderes corporativos y gubernamentales globales y latinoamericanos.

El programa editorial se centrará en el futuro económico de América Latina a medida que la región se reconstruye de la devastación de la covid-19.

Además, se examinará el posible efecto del desbordamiento de la guerra en Ucrania en las naciones en desarrollo quienes ahora enfrentan nuevas amenazas de escasez de alimentos, aumento de los precios de la energía y cadenas de suministro rotas, explicó Bloomberg New Economy Gateway.

El Presidente de Bloomberg LP, Peter Grauer comentó que “el Bloomberg New Economy y el emblemático Foro de Bloomberg New Economy han evolucionado durante cuatro años en miras a construir una cooperación no solo entre el Este y el Oeste, sino también entre el Norte y el Sur. El primer evento “Gateway” en Panamá, que se celebrará en mayo, fortalecerá nuestro trabajo durante todo el año en apoyo de esta visión, reuniendo a los principales ejecutivos de negocios y líderes gubernamentales para enfocarse en el crecimiento de América Latina”.

Este es el primer evento de Bloomberg New Economy celebrado fuera de Asia, ampliando el emblemático New Economy Forum, que celebró su cuarta edición en Singapur en noviembre de 2021.