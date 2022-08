Para invertir en un negocio utilizas tu dinero o la del banco

En estas últimas semanas que he realizado consultorías y proyectos de estudio de factibilidad para nuevas empresas o proyectos tienen miedo de perder su dinero y piensan que el banco debe llevar todo el peso. Frases como: no ponga en riesgo tu dinero, sino la del banco. Tomando en cuenta esto me puse analizar varios puntos y los pongo sobre la mesa:

Ningún banco o institución financiera presta a un negocio que está iniciando operaciones (menos de dos años), de lo contrario piden un préstamo personal para poder financiar la operatividad, sin embargo, esto es riesgoso porque si resulta que el negocio o emprendimiento quiebra el banco embargara los bienes, perderás la capacidad de solicitar un crédito y el patrimonio que tengas.

Se recomienda iniciar un negocio con capital o patrimonio de capital ya sea propio, inversionistas, amigos, etc.

El banco puede observar lo comprometido que estas compartiendo el riesgo entre ambos, es decir utilizar parte de tu capital para iniciar ese proyecto.

En nuestro país existe poca ayuda financiera por parte de las instituciones para iniciar un negocio o proyecto a menos que se vea rentable y muy atractivo para el banco.

Al usar tus ahorros definitivamente tienes ventajas como lo son: no pagas intereses, no presentas garantía y mantienes tu independencia. Desventajas: no puedes construir tu crédito personal o comercial, pierdes beneficios fiscales, arriesgas todo lo que tienes y no cuentas con suficientes fondos.

Lo que puedes hacer son estrategias a tu favor para ganar flujo a través de los intereses, tasas, productos bancarios y otros.

Creo que nuestra cultura hacia los servicios bancarios no está enfocada en sacar el máximo provecho y esto es por falta de una buena educación financiera acompañada de otros factores provenientes de nuestro hogar o crianza. Lo importante es cuidar tu dinero bajo una figura de menor riesgo donde ambas partes ganen.

Un concepto nuevo que tiene un pronunciamiento importante es el bootstrapping que es una técnica para comenzar y administrar un negocio con poco capital. La idea es utilizar tus recursos con prudencia hasta que el negocio genera y la clave de ello “Es una buena administración” destinar los fondos de manera inteligente en ahorro, gastos necesarios e inversión para el negocio.

Ahora te pregunto ¿dónde destinarías el mayor peso de inversión para tu negocio al banco o tus ahorros?