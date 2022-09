Falta de visión de la AMP pone en riesgo competitividad de la industria marítima panameña

Sede de la Autoridad Marítima de Panamá Archivo | La Estrella de Panamá

La falta de visión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta la entidad han provocado que el país esté perdiendo liderazgo a nivel internacional, denunció el abogado internacionalista y experto en derecho marítimo Francisco Carreira.

“La Autoridad Marítima no ha contribuido de ninguna manera a generar estabilidad, progreso, ni una visión de lo que debemos ser; se ha conformado con convertirse en un ente cobrador de impuestos a los barcos registrados en Panamá y a los que operan dentro de las aguas panameñas, y además se ha excedido en el manejo de las licencias, en donde no hay la garantía del debido proceso “, señaló Carreira durante el foro virtual “Desempeño del sector logístico y las exportaciones panameñas en medio de la crisis global”, organizado por Capital Financiero y en el que abordaron temas sobre las oportunidades, desafíos y retos que tiene Panamá como punto estratégico del comercio internacional.

El jurista indicó que los últimos administradores de la AMP no tienen la mínima idea de cómo se vende el registro panameño, ya que este ha sido mantenido por todas las firmas de abogados que abanderan barcos. Esta situación ha llevado a que cada día el registro de Liberia, islas Marshall y otros países estén creciendo más porque son mucho más eficientes en el servicio.

“El hecho de ser una estructura gubernamental no debe eximir a la AMP de tener una presencia mundial en los foros y todos los lugares donde se debe estar para el tema de abanderamiento (...)Tenemos un riesgo, pues cada día estos países están mucho más organizados y tienen una mejor estructura de venta”, apuntó.

Recientemente el director de Marina Mercante de la AMP, Rafael Cigarruista, admitió que Panamá podría perder el liderazgo en el abanderamiento de naves que mantiene desde 1993, lo que causó revuelo y una lluvia de críticas de importantes gremios del sector marítimo en contra de la actual administración, ante la falta de un plan que permita mejorar el servicio de abanderamiento y la actualización y digitalización de los procesos.

Por otro lado, el abogado internacionalista también señaló que el tema de las licencias de operación también ha sido llevado de manera escandalosa por la AMP, ya que estas no deberían ser objeto de una renovación cada uno o dos años porque se vuelven sujetas a mecanismos de corrupción, y es por eso que en los países que progresan en este renglón, hacen que las licencias sean renovables, a menos que haya causa para no hacerlo. “Pero nosotros aquí hacemos una causa con una resolución que muchas veces no tiene el peso ni el razonamiento requerido y por eso termina siendo objeto de litigios en la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

Carreira también se refirió a otro de los problemas que enfrenta la industria marítima panameña, y es la falta de oportunidades y plazas de trabajo para los marinos panameños, pues aseguró que es triste saber que hay 282 mil marinos filipinos trabajando a bordo de buques panameños, mientras que los panameños son pocos, porque no se tiene una visión y organización para la preparación de gente de mar panameña y se cree de “manera ridícula” que con el 2% requerido en la ley se va a resolver el tema de embarcar tripulantes y oficiales panameños.

Agregó que otra de las limitantes es la falta del dominio del idioma inglés, el cual fue excluido años atrás de los planes de estudio.