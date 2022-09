Putin dice UE ignora oferta para envío de fertilizantes a países necesitados

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se quejó este lunes de que su propuesta de entregar gratis 300,000 toneladas de fertilizantes rusos acumulados supuestamente en puertos de la Unión Europea (UE) a países en vías de desarrollo no haya recibido aún una respuesta por parte de los Veintisiete.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin. EFE/ Archivo

"El colmo del cinismo es que incluso nuestra oferta, quiero enfatizar esto, para transferir gratis 300.000 toneladas de fertilizantes rusos bloqueados en los puertos europeos debido a las sanciones a los países que lo necesitan sigue sin respuesta", dijo durante la ceremonia de presentación de credenciales de 24 embajadores en el Kremlin.

"Está claro, ellos (los europeos) no quieren que nuestras empresas ganen dinero. ¡Pero queremos darlo (el fertilizante) gratis! Al menos permitan eso, que llegue gratis a los países que lo necesitan. Pero no, y no hay respuesta alguna", sostuvo Putin.

El presidente ruso formuló esta propuesta recientemente ante el secretario general de la ONU, António Guterres, quien trata de mediar para que se retomen las exportaciones rusas de amoniaco a través del mar Negro, una sustancia muy utilizada como fertilizante y del que Rusia es uno de sus principales productores.

El viernes, durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en la ciudad uzbeka de Samarcanda, Putin presionó además a la secretaria general adjunta de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, para que influya en la Comisión Europea (CE) y exija al club comunitario que permita la exportación sin trabas de fertilizantes rusos a países en vías de desarrollo.

Putin explicó que, si bien la CE levantó las sanciones sobre los fertilizantes rusos, "éstas solo fueron eliminadas para los países miembros de la Unión Europea", de manera que el abono no llega a los países más pobres.

Es la primera vez que el mandatario ruso recibe a nuevos jefes de legaciones extranjeras desde que lanzó la campaña militar en Ucrania el 24 de febrero pasado. La última vez que tuvo lugar una ceremonia de aceptación de credenciales fue en diciembre del año pasado.

Entre los nuevos embajadores figuran los de Colombia, Venezuela y Uruguay, así como la nueva jefa de la legación de Portugal, María Magdalena Lobo Carvalho, ante la que Putin lamentó la suspensión del diálogo político y económico "por razones bien conocidas"