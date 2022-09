Ministro Alfaro afirma que Panamá puede aplicar las medidas para evitar ingreso de plagas cuarentenarias al país

El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd ante las declaraciones emitidas por el Ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, en donde amenaza con aplicar posibles sanciones comerciales a la República de Panamá, afirmó que ni Costa Rica ni ningún país puede impedirle a Panamá aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar que los productos que ingresen al país cumplan con los requisitos establecidos.

Alfaro Boyd, expresó que no pondrán en riesgo la salud de los panameños, ni la producción agropecuaria nacional, con la introducción de plagas cuarentenarias que tienen prevalencia en otros países.

“Respetuosamente aclaramos, que actualmente existe un proceso ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), iniciado por Costa Rica, quien eligió un arbitraje, finalizando el diálogo bilateral al que Panamá ha estado siempre dispuesto", indicó.

Precisó el ministro Alfaro Boyd que tanto Panamá como Costa Rica son países miembros de la OMC y hemos reconocido su competencia e idoneidad para resolver la disputa y hasta que ese Panel emita una decisión y autorice una acción de este tipo, cualquier medida de retaliación es contraria al derecho internacional.

“Son los órganos correspondientes y no Costa Rica los que determinan si un país cumple o no con los Tratados Internacionales y que autorizan acciones como las que Costa Rica anuncia imponer arbitrariamente. Las normas internacionales prohíben estas acciones unilaterales y no dudaremos en ejercer nuestros derechos en caso de que las apliquen” enfatizó el ministro del MICI.