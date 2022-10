El Conep exige 'reglas lógicas', de lo contrario no participará en la segunda fase de la mesa única de diálogo

'No podemos avanzar en un diálogo que en las circunstancias de la primera fase es asimétrico y no sería adecuado para el objetivo que se busca', afirmó el el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Rubén Castillo, aseveró este miércoles que el sector privado no será parte de la segunda etapa de la Mesa Única del Diálogo porque están en desacuerdo con los parámetros que se han establecido.

"No ponemos condiciones (al diálogo de la Mesa Única de Diálogo por Panamá.), lo que sí planteamos son reglas lógicas que son comunes a cualquier diálogo", afirmó Castillo, quien se mostró en descuerdo de la agenda que se ha establecido para el diálogo, la participación “desigual” del sector productivo y la metodología implementada.

El presidente del Conep explicó que enviaron una carta a los facilitadores en el proceso de diálogo de la Iglesia Católica, explicando una serie de puntos referente a las reglas bases de un debate que consideran guarda relación con la práctica de la democracia, pero hasta ahora "no" han tenido respuesta.

El empresario se refirió al respecto luego de que el pasado 17 de septiembre las alianzas (Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo (Anadepo) y de la Alianza Pueblo Unido) y el Gobierno Nacional acordaron los parámetros para el inicio de la segunda fase de la Mesa Única de Diálogo por Panamá.

El presidente del Conep, Rubén Castillo. Erick Marciscano / La Estrella de Panamá

"Mientras que eso no se dé, no podemos avanzar en un diálogo, que en las circunstancias de la primera fase es asimétrico o sería asimétrico y no sería adecuado para el objetivo que se busca", aseveró Castillo, quien destacó se ha convocado a una reunión, pero "no" se sabe si realmente va haber una segunda fase.

Castillo aseguró que la empresa privada siempre estará dispuesta al diálogo, pero a un diálogo que no genere al final un mensaje "equivocado" o que haya un grupo que pueda someter a los demás, porque "eso afecta la convivencia democrática".

Castillo cuestionó que lo que se ha estado dando en la mesa única "no es diálogo, es una imposición a mi tienda que no puede ser aceptada por el sector productivo", sino de cualquiera que "se precie de ser ciudadano en una democracia".

Confía en que el debate que se debe dar en una mesa debe ir por el camino de las ideas, y de esa manera se encontrará una solución. Pero además consideró que hay que educar a la ciudadanía en la práctica de la democracia.

"Si nosotros mesamos que podemos construir un país democrático a través de la ofensa, a través de las ocurrencias y no de las ideas; a través de cierres de calles, de las amenazas, de la afectación de derechos terceros, entonces, lo que queremos hacer es una anarquía organizada; y eso no podemos aceptarlo porque al final esa es la pavimentación del camino al caos", sentenció.

Según lo propuesto, la primera reunión de la segunda etapa de la Mesa Única de Diálogo será el 7 y 8 de octubre a las 10:00 a.m en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

De acuerdo con lo programado, la segunda etapa será integrada por los representantes de cada una de las alianzas participantes en la primera etapa, representantes del Gobierno Nacional y del sector empresarial.

Seguridad y soberanía alimentaria, derechos humanos, ambiente y pueblos originarios, vivienda y hábitat (infraestructura pública), educación, juventud y desarrollo social, salud y seguridad social, laboral, transporte y logística. son los ejes temáticos a discutir.

Las sesiones plenarias se llevarán a cabo en Penonomé y el Gobierno Nacional garantizará la logística para las reuniones. La Mesa Única del Diálogo se instaló el pasado 20 de julio, en Coclé, tras una ola de protestas escenificadas a lo largo del territorio nacional por el descontento social de los panameños.