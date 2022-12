Mercantil Panamá concreta la compra de la mayoría accionaria de Capital Bank

La formalización de la transacción de compra de acciones se dio a conocer en una conferencia de prensa. Banco Mercantil

Tras más de cinco meses de haber firmado el acuerdo de compra de acciones, Mercantil Servicios Financieros Internacional, S.A. (MSFI), a través de su subsidiaria Mercantil Holding Financiero Internacional, S.A. (MHFI), este martes 6 de diciembre formalizó la compra de Capital Bank, Inc. y subsidiarias (Capital Bank).

En una conferencia de prensa se informó que la adquisición se concretó luego de que recientemente obtuvo las autorizaciones regulatorias de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y de cumplir con otras condiciones, trámites y acuerdos necesarios.

Con esta transacción, el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Capital Bank, así como el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Mercantil Banco, S.A. (MBSA, subsidiaria de MHFI) pasan a una nueva entidad que será propiedad de MHFI (en un 80%) y de los anteriores dueños de Capital Bank (en un 20%).

La adquisición incluye Óptima Compañía de Seguros, S.A. y la casa de valores Capital Assets Consulting, Inc. En el caso de esta última, el 100% de sus acciones será transferido directamente a MHFI.

El presidente ejecutivo de MHFI, Ignacio Vollmer, anunció que también está contemplada la fusión de MBSA y Capital Bank, pero mientras se realizan los preparativos para ello y antes de llevar a cabo los trámites regulatorios correspondientes para la fusión, ambas instituciones operarán de forma independiente y coordinada hasta donde las regulaciones lo permitan.

Precisó que MBSA y Capital Bank operarán de manera autónoma mientras se desarrollan los procesos que permitan fusionar ambas entidades, por lo que sus respectivos canales de atención y productos continuarán funcionando como lo han venido haciendo.

“Con la formalización de la presente adquisición, luego de haber obtenido la aprobación de los distintos entes reguladores, ratificamos nuestra visión de constituirnos en un referente importante en el mercado, con una oferta integral de productos y servicios que combina banca, fintech, seguros, reaseguros y gestión de patrimonios, creando así nuevas oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores, accionistas, clientes y demás grupos de interés”, expresó Vollmer.

El presidente de la junta directiva de Capital Bank, Moisés Cohen, por su parte, consideró que es un hito de gran relevancia sumar el talento de Capital Bank a la capacidad financiera y visión global de una multinacional como Mercantil.

“Continuaremos impulsando el crecimiento de nuestros negocios, brindando un alto nivel de servicio y una mejor propuesta de valor a todos nuestros clientes”, expresó Cohen.

Con la formalización de esta compra, Vollmer, actual presidente ejecutivo de MHFI y de MBSA, ejercerá también de manera simultánea el cargo de presidente ejecutivo de Capital Bank. Mientras que Cohen seguirá formando parte del equipo directivo de Capital Bank como presidente de su junta directiva.

Mercantil Banco, S.A. es un banco de licencia general, especializado en proveer servicios bancarios enfocados en los segmentos de banca comercial, personal e internacional. Al 31 de octubre de 2022 registró activos por $1.210 millones, depósitos por $979 millones, un patrimonio de $106 millones y una utilidad acumulada de $7,2 millones. El banco es una subsidiaria del holding panameño Mercantil Servicios Financieros Internacional, grupo financiero con 97 años de experiencia en los negocios de banca, seguros, inversiones y fintech, con una amplia trayectoria internacional operando en Panamá, Estados Unidos, Suiza y Venezuela. Recientemente ha sido reconocido como “Banco del año 2022” en Panamá, por la prestigiosa publicación internacional The Banker, del grupo editorial británico The Financial Times.

Capital Bank, Inc., por su parte, es un banco panameño de licencia general fundado en 2008 enfocado en los segmentos corporativo, de construcción, inmobiliario y de pymes. Posee el 100% de las acciones de Capital Factoring & Finance, Inc., Capital Business Center, S.A., Capital International Bank, Inc., Capital Emprendedor, S.A., Capital Trust & Finance, Inc., Capital Leasing and Finance Solution, S.A., Óptima Compañía de Seguros, S.A. e Invest Land & Consulting Group Corp. Capital Bank, Inc. Al cierre de octubre de 2022 registró activos por $1.647 millones, un patrimonio neto de $157 millones y una utilidad acumulada de $3,3 millones.