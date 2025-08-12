Director del Ifarhu: Contención del gasto exige una reducción de planilla del 10%

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, detalló a La Estrella de Panamá la mañana de este martes 12 de agosto que como parte de la contención de gasto en la entidad habrá una reducción del 10% de la planilla.

Además, el funcionario reveló que en la administración anterior se duplicó la planilla de la institución, de allí la necesidad de la contención del gasto.

Godoy explicó que también en la contención del gasto en el Ifarhu habrá una reducción en los viáticos y viajes. “La contención del gasto establece parámetros desde el punto de vista operativos”, dijo.

“En el tema del personal nos exigen reducir el 10% de la planilla del personal”, detallo Godoy.

Al ser consultado si encontró botellas al comenzar su gestión Godoy indicó que “no necesariamente son botellas, pero por las exigencias” y los lineamientos del Gobierno Central “tenemos desvincular a 81 o 82 personas”.

Sobre en que sede habría una mayor cantidad de desvinculaciones Godoy informó que serán a nivel nacional “porque al final del día tenemos que seguir dando el servicio”.

Por otro lado, Godoy recordó que por la situación de la entidad este año no se celebró un concurso nacional de becas.

Con ese escenario en el 2026 en el presupuesto del Ifarhu se les debe dar prioridad a programas destinados a la población vulnerable.

Godoy indicó que espera que los recursos que le asignen en el presupuesto para 2026 les permita ampliar los programas destinados a la población vulnerable.