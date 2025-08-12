Barboni encabeza Comisión de Infraestructura; primera gira será en Herrera

<b><a href="/tag/-/meta/jose-perez-barboni">José Pérez Barboni</a></b> del <b><a href="/tag/-/meta/moca-movimiento-otro-camino">Movimiento Otro Camino (MOCA)</a></b> fue escogido como el presidente de la <b>Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal </b>de la<b> <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b>. Los diputados <b><a href="/tag/-/meta/jamis-acosta">Jamis Acosta</a></b> y <b>Yamireliz Chong</b>, servirán como vicepresidente y secretaria respectivamente dentro de esta comisión. Durante su discurso de inauguración, Barboni señaló que la comisión de infraestructura cumplirá con <b>fiscalizar y trabajar</b> <i>'basándose en las necesidades fundamentales'</i> <b>para el crecimiento económico del país</b>. Asimismo anunció a los ministros presentes en la instalación de la comisión que <b>la primera gira de la misma se realizará en el circuito 6-3</b>, que comprende los distritos de <b>Las Minas, Ocú y Santa María</b> de la <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-herrera">Provincia de Herrera</a></b>. <i>'Realizaremos de manera permanente visitas de fiscalización a las obras en ejecución del país, garantizando no solamente el buen uso del pueblo, sino que sea de manera oportuna, lo que redunda en no dejar construcciones en abandono'</i>, concluyó.