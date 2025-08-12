Barboni encabeza Comisión de Infraestructura; primera gira será en Herrera

José Pérez Barboni del Movimiento Otro Camino (MOCA) fue escogido como el presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional. Los diputados Jamis Acosta y Yamireliz Chong, servirán como vicepresidente y secretaria respectivamente dentro de esta comisión.

Durante su discurso de inauguración, Barboni señaló que la comisión de infraestructura cumplirá con fiscalizar y trabajar “basándose en las necesidades fundamentales” para el crecimiento económico del país.

Asimismo anunció a los ministros presentes en la instalación de la comisión que la primera gira de la misma se realizará en el circuito 6-3, que comprende los distritos de Las Minas, Ocú y Santa María de la Provincia de Herrera.

“Realizaremos de manera permanente visitas de fiscalización a las obras en ejecución del país, garantizando no solamente el buen uso del pueblo, sino que sea de manera oportuna, lo que redunda en no dejar construcciones en abandono”, concluyó.