Paridad, más lejos de lo que se percibe

La participación equilibrada entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos sigue siendo un tema pendiente, diferentes estudios y organizaciones coinciden en que la igualdad de oportunidades no está tan cerca como se piensa

Solo en dos países de América Latina las mujeres gozan de igualdad legal: México y Perú. Shutterstock

A pesar de los esfuerzos de América Latina por llegar a una participación equilibrada entre hombres y mujeres en cargos de toma de decisiones y poder administrativo, todavía existe un largo camino por recorrer en la región para materializar esta prioridad de la teoría a la práctica. El informe 'Mujer, la empresa y el derecho 2023', publicado por el Banco Mundial, retrata esta realidad.

Según el estudio, de 190 países evaluados, solamente 14 en el mundo han alcanzado la plena igualdad legal de género. De estos, solamente dos países son de la región de Latinoamérica: Perú con un 95% y México con un 88,8%.

Esta última nación también forma parte de los únicos tres países de la región con un 50% o más de congresistas mujeres; junto a Cuba y Nicaragua, redacta Bloomberg.

Sin embargo, este mismo medio asegura que, debido a los sistemas de gobierno autocráticos que rigen Nicaragua y Cuba, la incidencia de las mujeres en la creación de políticas públicas o la toma de decisiones es muy baja.

De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los demás países de América Latina cuentan con una participación política de mujeres en los Parlamentos de cada nación que varía entre el 11.1% al 46%, siendo los países con menos representación política femenina Antigua y Barbuda, Santa Lucía y Belice; mientras que los países más cercanos a llegar a una participación igualitaria son Costa Rica, Perú, Argentina y Granada con índices que sobrepasan el 40%.

Por su parte, Panamá solamente cuenta con una participación del 22,5% de las mujeres en la Asamblea Nacional, quedando por detrás de países como Trinidad y Tobago, Jamaica y República Dominicana.

Cepal también argumenta que la igualdad de representación entre hombres y mujeres en la política está muy lejos de ser cumplida en América Latina y el Caribe debido a la “cascada de choques” por la que viene pasando la región últimamente.

Según José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la comisión, estos fenómenos amenazan con detener o revertir los avances que se han logrado hasta el momento en cuanto a la igualdad de género.

El experto indica que hace falta mucha más cooperación, integración y financiamiento, así como hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género en la toma de decisiones.

La paridad en otros campos

Esta no es la primera alerta de que los esfuerzos en Latinoamérica en busca de la paridad se han visto afectados. El incremento de mujeres en cargos directivos se ha estancado notoriamente, de acuerdo a la información que recopila la firma Grant Thornton, en su último estudio.

Aunque actualmente el 32,4% de posiciones de senior management en medianas empresas son ocupados por mujeres. De acuerdo con hallazgos del IBM Institute for Business Value y Chief en su último estudio sobre el tema, 'Women in Leadership', la paridad está mucho más lejos de lo que muchos imaginan.

Los 2,500 ejecutivos, gerentes y profesionales que fueron encuestados para el informe coinciden en que la paridad está muy cerca, de hecho, la percepción común es que a 2023 solo quedan 10 años para llegar a ello. Sin embargo, los hechos demuestran que existe un gran vacío de representación femenina para mujeres en cargos de gestión media, lo que pone en peligro el liderazgo de las mismas.

Según el estudio, si la velocidad con la que se realizan los ajustes para la equidad administrativa entre hombres y mujeres persiste, todavía harán falta varias décadas para hablar de paridad de género.

Dentro del estudio también se establece que aunque el optimismo acerca del tema es positivo, hacen falta iniciativas claras para una real inclusión y diversidad en los puestos de liderazgo.

A pesar de esto, sí existe una perspectiva más positiva en cuanto a la participación de mujeres en puestos de poder por parte de CEOs y ejecutivos masculinos.

El 54% de altos cargos de empresas creen que es realista el que las mujeres tengan acceso a este tipo de cargo, lo que representa un gran avance considerando que en 2019, menos de un tercio de ejecutivos y CEOs creían esto posible.

Aun así, el estudio es claro en que se necesita más que solo pensar que la diversidad es posible: indicadores que demuestren una real inclusión serán lo que harán avanzar a las mujeres en cuanto a paridad.

“Un cambio de mentalidad es importante, pero no es suficiente. Necesitamos indicadores claves de rendimiento y compromisos por parte de las compañías, sus presidentes, ejecutivos y respectivos departamentos para hacer que el cambio suceda”, concluye en el estudio, Jun Taneie, directora de diversidad, equidad e inclusión de ANA Holdings, Inc.