Durante el primer trimestre de 2023 la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha retirado de los anaqueles de los comercios un total de 33 mil 558 productos con anomalías, entre ellas, las más recurrentes productos vencidos y sin fecha de vencimiento, informó la entidad este martes 18 de abril.

En la nota de prensa la entidad destacó que de las verificaciones efectuadas detectó 29 mil 13 productos vencidos; 2 mil 404 sin fecha de vencimiento; mil 392 sin precio a la vista; 730 comestibles deteriorados y 19 con fecha no clara. Todos los alimentos fueron decomisados para su posterior destrucción.

Recomiendan a los consumidores que al adquirir productos perecederos verifiquen la fecha de vencimiento y las condiciones del mismo.

Cabe destacar, que desde 2019 hasta marzo de 2023 se registran 423 mil 635 productos expirados y 18 mil 581 sin fecha de caducidad, que fueron retirados del mercado nacional por los verificadores de la Acodeco.

Otras verificaciones

En el reporte de la Acodeco destacan otras irregularidades, entre ellas están:156 faltas al Decreto No. 16 de 2022, por no presentar las facturas respectivas y 68 por superar los márgenes de comercialización establecidos en este decreto; 31 faltas a la Ley No. 45 de 2007, televisor +43 sin DVB-T, sin cintillo y 29 establecimientos con uso indebido del gas de 25 libras.

También se detectó 28 incumplimientos a la Ley No. 6 de 1987 (no aplican el descuento a jubilados y pensionados) y 12 locales no tenían los letreros obligatorios de la ley. Por otro lado, se encontró que 23 locales cobraban el 7% (I.T.B.M.S.) en útiles escolares; 12 incumplimientos de la información comercial; ocho ventas atadas de productos; seis por no cumplir con el Decreto No. 17 de 2022 (no cumplen con el descuento del 30% de los 170 medicamentos) y seis por no entregar constancia de pago, entre otras.