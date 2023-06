El desempleo disminuye porque los informales aumentan: Quevedo

Hasta abril de 2022 el desempleo se ubicó en 9,9%, según el Inec. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Después que el desempleo se ubicara en 9,9% hasta abril de 2022, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) prevé que a final de año esa cifra baje a 8,5%.

Según el consultor laboral René Quevedo, el desempleo está disminuyendo porque aumentaron los informales, y una reducción al 8,5% implica un aumento de la informalidad por encima del 48,2%.

Recordó que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Inec) el ente que publica los informes del mercado laboral y no el Mitradel, por lo que cree conveniente esperar los nuevos resultados que se presentarán el 30 de octubre de 2023 respecto al comportamiento del desempleo y la informalidad.

Recientemente Quevedo participó en la conferencia virtual “Desempleo: Panamá en cifras” junto al director del Inec y presidente del Colegio de Economistas, Samuel Moreno.

Durante este espacio reconoció que el desempleo seguirá bajando, pero en estos momentos el mayor problema con respecto al empleo no es por cantidad, sino por la calidad del empleo.

“Si no hay generación de inversión extranjera no habrá empleo formal, el Estado no puede seguir cargando con la generación de empleo formal”, criticó el consultor laboral.

“Si no hay generación de inversión extranjera no habrá empleo formal, el Estado no puede seguir cargando con la generación de empleo formal” RENÉ QUEVEDO

CONSULTOR LABORAL

Citando cifras de la Contraloría, Quevedo explicó que en 10 años se perdieron 59.000 empleos asalariados del sector privado, mientras se agregaron 64.000 funcionarios y 149.600 informales. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado privado que perdió su empleo, fue reemplazado en la economía por un funcionario y cuatro informales.

“Esto es básicamente un síntoma de un proceso severo de precarización y estatización del empleo, producto de un deterioro agudizado por la pandemia, sin embargo, ya veíamos un proceso de deterioro de clima de inversión para la empresa privada, específicamente en los seis sectores que generan las dos terceras partes de los empleos formales en Panamá: comercio, turismo, construcción, industria, logística y otras actividades de servicios”, comentó.

Quevedo sostuvo que es importante analizar el desempleo en el contexto de la calidad del empleo, tomando en cuenta los retos que hay con las finanzas públicas, lo que dificulta el desarrollo de nuevos programas de infraestructuras.

Agregó que para mejorar este escenario se dependerá de la capacidad que tenga el gobierno para “amarrar financiamiento privado”, que permita crear más empleos formales que reduzcan la informalidad.