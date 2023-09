América Latina y el Caribe y la Unión Europea, listos para consolidar relaciones a otro nivel

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera (3i) y la vicepresidente Nadia Calviño, entre otros participantes, posan para los medios durante la conferencia “Unión Europea, América Latina y el Caribe”. Zipi | EFE

El planeta que conocieron los abuelos no se parece al que se experimenta ahora. El cambio climático era casi un cuento. Y qué decir de la tecnología. Hoy es una realidad que ha supuesto que sea prioridad en la agenda de gestión mundial. “Hay una enorme necesidad de seguir avanzando” es la premisa que no sueltan los representantes de América Latina y el Caribe y la Unión Europea dentro del evento, organizado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, que abrió un espacio para analizar algunos de los retos comunes en tres grandes áreas: transición verde, transformación digital y desarrollo humano.

Fue una mañana que sirvió de abreboca para el encuentro que mantendrán por primera vez los ministros de Economía y Finanzas de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Santiago de Compostela, este viernes. Por Panamá asiste Julio Marquínez, director de financiamiento público del Ministerio de Economía y Finanzas.

A solo dos días de esa fecha “prometedora para la historia” tal como la describe el impulsor de la iniciativa, el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacados expertos y representantes de países reflexionaron y debatieron sobre los vínculos transatlánticos y pusieron sobre la mesa los retos y las oportunidades para lograr un verdadero desarrollo sostenible.

Díaz-Granados, en su discurso de apertura, subrayó la confianza que se genera dentro de estos debates que tienen un fin común. A su vez no dejó de urgir por las claves para generar “el verdadero desarrollo”. “Hay que conciliar la agenda fiscal, la agenda social y la agenda ambiental para conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo”.

La embajadora de EE.UU. en España, Julissa Reynoso; la panameña Michelle Muschett, directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), entre otros panelistas. Ivette Leonardi | La Estrella de Panamá

Díaz-Granados también sacó a relucir los avances que se han obtenido tras las reuniones que incluyen diversas voces de toma de decisiones. Por ello urgió a resultados concretos recordando el encuentro celebrado en julio, en Bruselas, cuando la Comisión Europea (CE) anunció que el llamado Team Europe que movilizará 45.000 millones de euros (unos $50.000 millones) hasta el año 2027 para contribuir a reducir la pobreza y la desigualdad en la región y lograr un crecimiento más inclusivo y sostenible bajo la iniciativa Global Gateway, la plataforma de inversiones y cooperación global de la UE en América Latina y el Caribe.

En esta misma línea la vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia María Calviño, afirmó que a diferencia de otros encuentros, en los que son solo sueños y deseos, en este hay compromiso y una estrategia clara a la que se dará seguimiento. “España hará todo lo posible para que Europa mire a América Latina y el Caribe como un socio clave para diseñar ese nuevo orden internacional basado en el multilateralismo, en los valores democráticos y el desarrollo social y crecimiento sostenible”, prometió.

La ministra hizo un llamado al poder de la data e hizo un repaso de las cifras que suman ambas regiones, que han visto incrementar su comercio un 40% en 10 años, y juntas comprenden 60 países que representan el 14% de la población mundial y el 21% del PIB global. “La Unión Europea es el principal inversor en América del Sur veinte veces mayor que China (...) Es el destino preferido de los turistas. Son cifras impresionantes que nos hacen ver con claridad y la confianza de avanzar. Este liderazgo se tiene que plasmar a nivel local, en nuestras políticas regionales”, destacó

Durante toda la mañana se ensalzó el potencial de América Latina y todo lo que tiene que aportar aunque se empañen con sus dificultades sociales, económicas y políticas. Álex Contreras, ministro de Economía y Finanzas de Perú, fue uno de los ponentes que detalló esta realidad. “Por muchos años ha sido vista como una región fuente de problemas en el mundo, pero también es importante llevar el mensaje de que tiene muchas de las soluciones para los problemas del mundo, en particular en la transición energética que va a ser intensiva en bienes que produce América Latina”.

Pepa Bueno, directora del diario “El País”, y el cantautor colombiano Carlos Vives Ivette Leonardi | La Estrella de Panamá

Cambio climático

La vicepresidente tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, advirtió en su intervención de las consecuencias económicas del cambio climático. “El impacto del cambio climático en América Latina y el Caribe es tremendo. De hecho, necesitamos reforzar la capacidad de alerta temprana de sistemas de protección civil que garanticen que al menos el impacto en vidas humanas e infraestructuras básicas pueda reducirse y generar menos dolor”, señaló la ministra española.

El caso de éxito de Misiones de Argentina fue inspirador por su cuidado ambiental, expuesto por Óscar Herrera, gobernador de la provincia. El hidrógeno verde como nueva fuente de suministro, el gas natural licuado como energía de transición también fueron algunos de los temas planteados.

Una mirada desigual

La migración, la desconfianza en la democracia, la desigualdad y la fuerte polarización política fueron algunas de las preocupaciones de los panelistas. La panameña Michelle Muschett , directora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), habló de los hallazgos, referentes a estos temas, tras 95 informes de la entidad. “Nosotros como Pnud invitamos a poner la inclusión en el centro, como prerrequisito para generar las condiciones sociales y políticas que nos permitan hacer todas estas transiciones en una verdadera oportunidad para tener un efectivo desarrollo sostenible”, puntualizó.

“No hay manera de avanzar una política social si no entendemos que va de la mano con una política ambiental, una política económica”. Además reflexionó sobre el manejo de los recursos en cuanto a las prioridades país. “Existe la dificultad para alinear el financiamiento. No es que no hay recursos, sino que la manera en que están alineados con los objetivos que estamos persiguiendo no es ideal. No existe una política milagrosa, sino es la capacidad que tengamos como países de generar paquetes de política pública”.

Julissa Reynoso, embajadora de Estados Unidos en España, habló del apoyo incesante de su país a la región. “Entendemos que económicamente estamos más avanzados, tenemos más riquezas y tratamos de aportar al mundo. La posición del presidente Joe Biden es que si mejoramos a nivel doméstico, podemos ser mejores vecinos, mejores aliados, mejores agentes de cambio a nivel mundial . La fórmula para ayudar a América Latina es la que tratamos de usar nosotros. Por ejemplo, el programa Usaid para apoyar los temas de género, desigualdad. Y ahora nuestro principal enfoque es el manejo de la migración”.

También resaltó la importancia del alto flujo de las remesas y la inversión extranjera en la región. “Somos como nación el país que más invierte con un 40% de inversión extranjera, en cuanto al sector privado norteamericano. Es una gran manera de crear empleo”.

Café, música y cultura

Juan Esteban Orduz, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Nueva York, y presidente del Foro Mundial de Productores de Café, junto a Alicia Montalvo, gerente de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de CAF, desgranaron los aportes y los riegos del sector en un corto panel. “El 59% del café del mundo se produce en la región y, además, viene de pequeños agricultores. Este es un producto muy sensible al cambio climático y que no suele estar bien remunerado para las comunidades”, detalló.

En la última ponencia, la directora de El País, Pepa Bueno, entrevistó al cantautor colombiano Carlos Vives, quien entre música autóctona colombiana expuso los lazos que unen a ambas regiones.