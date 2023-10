Zona Libre de Colón buscará atraer el mercado del Caribe y crecer un 10% para 2024

Giovanni Ferrari, gerente general de la ZLC, durante el lanzamiento de la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón 2024. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá

Con el lanzamiento de la Expo Feria Mundial Zona Libre de Colón (ZLC) 2024, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón se ha planteado objetivos para seguir aumentando el movimiento del desarrollo de actividades en esta área comercial.

La Expo, que se espera sea del 26 al 29 de mayo de 2024 en el centro de convenciones Atlapa, tiene una proyección de reunir a compradores mayoristas de 45 países para ofrecerles la posibilidad de realizar pedidos de productos y servicios con las mejores ofertas.

Por su relevancia, este evento no solo resalta las contribuciones al desarrollo del comercio local e internacional que ha dado la ZLC, sino que también pone de manifiesto su posición como la zona franca más grande de las Américas y la segunda más grande del mundo, después de Hong Kong.

Además, es una vitrina con ventajas como la optimización del tiempo y ahorro de costos, líneas de crédito, una amplia gama de productos, misma zona horaria, consolidación de contenedores, envío rápido de mercancía, frecuencia de barcos para envío de contenedores, facilidad en envíos de transferencia y cambio de divisa.

Caribe

Severo Sousa, presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC, comentó que actualmente están buscando recuperar mercados que antes tenían y que de alguna forma se les dejó de prestar atención, como es el caso del Caribe. Pese a esta estrategia aclaró que no han dejado de apostar o redireccionar a los mercados tradicionales.

Sousa explicó que “actualmente las ventas que llegan del Caribe están más concentradas en Cuba y República Dominicana, pero quieren extenderse a otros países como Jamaica, Curazao, Barbados, Aruba, que en el pasado ya han sido clientes importantes”.

Un aspecto importante de la recuperación económica de la ZLC es que Venezuela sigue siendo el país número uno en compras, informó Manuel Alzamora, director general de la Expo Feria 2024. “Eso es muy interesante e indica que el progreso sigue, por lo tanto, no debemos mezclar lo político con lo comercial”, dijo.

Para Sousa, “Venezuela está retornando cada vez más por la apertura comercial que vive con el tema del petróleo, que le ha permitido que nuevamente repunte, por lo tanto sigue siendo muy importante”. Agregó que “Colombia es otro de los países que no deja de ser relevante para la ZLC, como también lo es Ecuador y gran parte de Centroamérica”.

Giovanni Ferrari, gerente general de la ZLC, indicó que aparte de Venezuela también tienen buenas cifras de República Dominicana y Centroamérica.

Recalcó que los países han tenido una evolución positiva. Estima, como Sousa, que pueden hacer un buen trabajo con varias de las islas del Caribe, especialmente con las de habla inglesa que cuentan con un alto poder adquisitivo.

“Sentimos que ahí hay trabajo por hacer (en el Caribe). Otros mercados como Perú y Ecuador también están evolucionando. Colombia es estable y estático, pero también es un mercado importante. En términos generales las cifras positivas nos estimulan a seguir trabajando”, dijo Ferrari.

Alzamora, por su parte, subrayó que “estamos seguros de que América Latina le está poniendo más atención a la ZLC. Esa es la labor que realmente queremos hacer porque es el objetivo final de la Expo: que nos tomen en cuenta mucho más que en el pasado”.

Para ello, dijo, le darán mayor fuerza a la parte de logística que se ofrecerá en la Expo, ya que tras la crisis que se vivió por la pandemia, la ZLC se vio afectada por el alto costo de los fletes y dejó de ser competitiva, pero ahora la realidad es otra.

Siendo la quinta versión, el director general de la Expo Feria 2024 cree relevante seguir haciendo anualmente este encuentro para que “todos entiendan que en Panamá hay una feria especializada en zonas libres”. Sobre todo porque la “ZLC sigue siendo la joya de Panamá. Además de que es una área de más de mil hectáreas que abastecen de productos a toda América Latina y el Caribe. Sigue siendo la vitrina más importante de la región. Ya no solo es la segunda zona libre del mundo”.

2023

Una muestra de ese comportamiento, según el gerente general de la ZLC, es que para 2023 superarán las cifras de reexportaciones con $13.000 millones versus los $12.000 millones reportados en 2022.

Agregó que si se suman importaciones y reexportaciones la cifra ronda los $25.000 millones, “que es un valor que si bien no se compara con los picos y máximos que tuvieron, es un buen número”.

Asimismo, Ferrari señaló que las ventas en la ZLC “son positivas”, ya que en los primeros nueve meses de 2023 se ha dado un aumento del 15% en las reexportaciones en valores, comparado con el año pasado.

“Sentimos que vamos en buen camino. A pesar de las situaciones que se dan en varios puntos del planeta, la región ha mostrado progreso y avances. Tenemos que seguir trabajando porque esto no es fácil y las cifras no vienen por sí solas, así que de la mano con el sector público y privado, tenemos la tarea de seguir promoviendo la ZLC, que es también una manera de promover a Panamá como país”, recalcó el gerente general de la ZLC.

Sousa, por su parte, recordó que de septiembre a noviembre es el trimestre con mayor venta tradicionalmente en la ZLC, con resultados que representan hasta un 40% o 50%. Los artículos que mayormente dinamizan este comportamiento son los relacionados con ropa, calzados, electrodomésticos, aparatos electrónicos, perfumes y licores.

También reveló que, hasta la fecha, el número de nuevas empresas mantiene una presencia o tendencia de 36. Colombia y Perú son los países con más instalaciones.

El presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC explicó que este comportamiento se ha mantenido, dada a la situación en general en Latinoamérica, que siendo un poco inestable ha permitido que muchos países busquen establecerse en Panamá.

Crecimiento, Canal y gobierno

Sin embargo, aclaró que la crisis climática que vive el Canal los ha comenzado a preocupar, aunque no creen que los afecte en 2023 porque ya cuentan con compromisos de ventas ya adquiridos.

“Pero si sería una conversación prioritaria para el próximo año, ya que en la medida que se reduce la capacidad de tránsito de los buques, se reduce la capacidad de mercancía, compra y reexportaciones. Eso es algo que no tenemos muy dimensionado, pero le estamos dando seguimiento al Canal y a las medidas a tomar, porque nos va a afectar”, acotó Sousa.

El cambio de gobierno para 2024 es otro de los temas prioritarios dentro de la ZLC. El presidente de la Asociación de Usuarios de la ZLC indicó que lo más importante será conocer cuáles son las nuevas expectativas y las nuevas reglas del juego que se pueden dar.

Añadió que en la medida que todo se mantenga como está y no haya cambios trascendentales, proyectan un crecimiento para 2024 de entre un 5% a 10%.

Sousa hizo un llamado a no dar por garantizada la ZLC o dar entender que no necesita atención porque “es una zona que es administrada públicamente y por tanto no solo necesita estar en un plan de campaña, sino en un plan de ejecución para reforzar su imagen internacional y comercial para que todos tomen en cuenta lo que significa la ZLC y la logística para el país”.