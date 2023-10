El Parlamento recibirá el proyecto para tramitarlo antes del 31 de diciembre y los tres partidos pactaron "no presentar enmiendas" y proceder "rápido"

La coalición de Gobierno en Italia pacta no enmendar los Presupuestos de 2024

La ultraderechista Giorgia Meloni, en una imagen de archivo. Archivo | EFE

La coalición tripartita en el Gobierno de Italia, presidida por la ultraderechista Giorgia Meloni, acordó hoy no enmendar en el Parlamento los Presupuestos Generales para 2024, después de las dudas expresadas por algunos miembros de la alianza conservadora.

Meloni abordó la cuestión este lunes en el romano Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, con sus socios y vicepresidentes, el líder de la soberanista Liga, Matteo Salvini, y el de la conservadora Forza Italia, Antonio Tajani, así como el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti y otros miembros de su gabinete.

"El encuentro ha demostrado una gran unidad y determinación de los partidos de la coalición que ha permitido aprobar unos Presupuestos marcados por la seriedad y la solidez de las cuentas públicas pese al difícil contexto", anunció el Gobierno en un comunicado.

El proyecto será enviado hoy al Parlamento para su tramitación antes del 31 de diciembre y los tres partidos pactaron "no presentar enmiendas" y proceder "rápidamente".

En los últimos días, algunos exponentes de la derecha en el Gobierno, como el propio Tajani, habían revelado divergencias con las cuentas, exigiendo evitar cualquier aumento de la presión fiscal.

No obstante, la voluntad del Gobierno, que cuenta con la mayoría de escaños, de no enmendar el texto, eso no impedirá presentar los cambios que estimen oportunos a la oposición de centroizquierda, que ya ha criticado con dureza muchos aspectos de los Presupuestos.

"El Ejecutivo seguirá con gran atención el debate parlamentario y tendrá consideración de los partidos de la coalición y de la oposición", se indica en la nota.

La CGIL, el mayor sindicato de Italia, y la UIL, han convocado varias huelgas "por turnos" en todas las regiones del país a partir del próximo 17 de noviembre para protestar contra los Presupuestos de Meloni.

Los sindicatos quieren que se mejoren las condiciones salariales y contractuales del país, se combata la precariedad, se acometan políticas industriales y en favor de la seguridad en el trabajo, así como mejoras fiscales, en el sistema de pensiones, la educación y la sanidad "necesarias para reducir la desigualdad e impulsar el crecimiento".

El pasado 16 de octubre el Consejo de Ministros aprobó las cuentas para 2024 con un gasto de unos 24,000 millones de euros y un aumento del déficit presupuestario del próximo año del 4.3% del producto interior bruto.