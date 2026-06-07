Acodeco registra más de $10 millones en quejas a abril

Según los datos, los resultados logrados fueron acuerdo en audiencia/devolución de dinero (39), desistimiento (34), pendiente constancia desistimiento (25), acuerdo en audiencia/varios (22), abandono (4), acuerdo en audiencia/reparación (3) y desistimiento/devolución (1). El reporte destaca que las quejas resueltas de abril 'incluye quejas que fueron recibidas en la Autoridad del 2007 a 2025; pero cerradas en el 2026, igual se incluyen quejas de las diferentes regionales pero que han sido resueltas en la sede central'.