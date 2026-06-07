Acodeco registra más de $10 millones en quejas a abril

El Departamento de Conciliación Nacional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió unas 263 quejas en distintas actividades económicas por un total de $10,126,647.62, durante el primer cuatrimestre 2026, según el Reporte Estadístico de Protección al Consumidor a abril. Al desglosar el total de quejas recibidas de enero a abril de 2026, se observa que la mayor parte provino del sector inmobiliario con 127, seguido de las agencias de autos con 31, bancos 27, hoteles o planes vacacionales 21, agencias de viajes 8 y venta de autos usados 8. Otras de las actividades económicas de las que se recibieron quejas fueron cursos de inglés 7, constructoras 4, taller de reparación de autos 4, escuelas / colegio 4, universidad 4, servicios profesionales 4, almacén por departamentos 3, clínicas 2, servicio de intermediación 2 y otros 7.

¿Cuáles fueron los motivos?

Según los motivos, el informe revela que 89 fue por quejas interpuestas por devolución de dinero, lo que equivale al 33.8% del total de quejas recibidas en las diferentes regionales, representando un monto total de $1,854,516.96. A éstas les siguen las quejas por cláusula abusiva con 62 para un 23.6% ($1,760,157.56); incumplimiento de garantía con 40, lo que significó el 15.2% del total de quejas registradas ($2,644,165.84); falta de información con 31 que equivale al 11.8% ($1,057,753.81); vicio oculto con 14 para un 5.3% ($864,087.28); incumplimiento de contrato con 13 para un 4.9% ($1,581,266.82); e incumplimiento de servicio con 5 para un 1.9% ($34,544.10). Otros de los motivos resultantes de quejas interpuestas en la Acodeco fueron custodia de bien con 2 para un 0.8% ($22,499.68); resolución de contrato con 2 para un 0.8% ($47,000.00); análisis financiero/aclaración de cuentas con 1 para un 0.4% ($7,360.00); cobro indebido con 1 para un 0.4% ($119.20); venta engañosa con 1 para un 0.4% ($190.37); mercancía defectuosa con 1 para un 0.4% ($120,000.00); y aclaración de contrato con 1 para un 0.4% ($132,986.00). El informe de abril también señala que para la fecha se resolvieron 128 quejas a favor del consumidor y bajo el amparo de la Ley 45, por la cuantiosa suma de $4,574,430.67, las cuales databan de hace más de dos décadas.

Quejas resueltas

Según los datos, los resultados logrados fueron acuerdo en audiencia/devolución de dinero (39), desistimiento (34), pendiente constancia desistimiento (25), acuerdo en audiencia/varios (22), abandono (4), acuerdo en audiencia/reparación (3) y desistimiento/devolución (1). El reporte destaca que las quejas resueltas de abril “incluye quejas que fueron recibidas en la Autoridad del 2007 a 2025; pero cerradas en el 2026, igual se incluyen quejas de las diferentes regionales pero que han sido resueltas en la sede central”.

Foco en el sector inmobiliario

Específicamente en la actividad inmobiliaria, los 127 casos registrados alcanzaron una suma de $7,134,018.53. Las razones que originaron estas reclamaciones fueron:. devolución de dinero (74) por un monto de $1,691,931.49; incumplimiento de garantía (16) por $1,616,032.55; vicio oculto (10) por $715,966.07; incumplimiento de contrato (9) por $1,044,316.82 y cláusula abusiva (9) por $1,397,932.00. Aunque también se reportaron quejas por falta de información (7) por $502,853.60; aclaración de contrato (1) por $132,986.00; y resolución de contrato (1) por $32,000.00, desgrana el informe de la Acodeco. Respecto a las resoluciones en este sector dentro del Departamento de Conciliación y Defensoría de Oficio (incluyendo casos recibidos entre 2007-2025 y cerrados en 2026), se lograron 44 acuerdos por $3,372,738.06, unos 33 desistimientos por $1,311,632.53 y 3 fallos a favor vía Defensoría de Oficio por un total de $147,930.00.

Quejas resueltas a favor del consumidor