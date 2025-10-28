Actividad económica de Panamá se dispara 4.24 % hasta agosto

La economía de Panamá acumuló un incremento de 4.24 % de enero a agosto de 2025; y un crecimiento de 1.61 % interanual a agosto, inferior al 2.83 % reportado en el mismo mes del año anterior, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Durante el período interanual de agosto 2024-2025, la actividad productiva de la economía panameña mostró un comportamiento favorable, aunque moderado, impulsado por el desempeño positivo de sectores clave como transporte, almacenamiento y comunicaciones; intermediación financiera; hoteles y restaurantes; y otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios. La mayoría de los sectores restantes también registraron incrementos, aunque en menor magnitud. En contraste, se observaron variaciones negativas en la industria manufacturera, el sector agropecuario, la pesca, la construcción y el comercio.

De acuerdo con datos del informe, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones mantuvo su senda de crecimiento, sustentado principalmente por el dinamismo del Canal de Panamá, reflejado en el aumento de los ingresos por peajes y en el mayor volumen de toneladas netas movilizadas. A este desempeño se sumaron los aportes del transporte aéreo y del incremento del tráfico de contenedores TEU en el Sistema Portuario Nacional.

La intermediación financiera, por su parte, mantuvo su dinámica positiva, impulsada por el aumento de los depósitos y créditos a nivel local. La actividad aseguradora también mostró un desempeño favorable en varios segmentos, destacando accidentes personales, ramos técnicos, finanzas, salud, vida individual, incendio y multirriesgos, automóviles y seguro colectivo de vida.

El sector de electricidad y agua presentó resultados positivos, impulsados por los consumos facturados de electricidad y la generación de energía eólica y solar.

Por su parte, los servicios de diversión y esparcimiento registraron un crecimiento, respaldado por el aumento de las ventas brutas de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), así como por los ingresos provenientes de juegos de suerte y azar en línea, mesas de juego, salas de bingo, máquinas tragamonedas tipo A y apuestas en el hipódromo.

Otras actividades con resultados favorables incluyeron la captura de camarón y el cultivo de piña y sandía para exportación, la cría de ganado porcino, la producción de cemento gris y la inscripción de vehículos nuevos. En contraste, algunas actividades económicas registraron variaciones negativas. La actividad comercial mostró una tasa negativa, afectada por la disminución en el valor de las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, menores ventas nacionales de combustible y una caída en el valor CIF de las importaciones.

La construcción experimentó una contracción, por la reducción en el valor de las obras, adiciones y reparaciones, medida a través de los permisos otorgados con rezago, así como por una menor producción de insumos básicos.

La producción industrial se vio afectada por la baja elaboración de ciertos productos alimenticios, como carne de vacuno y pollo, derivados del tomate, leche evaporada, condensada y en polvo, así como por la destilación de algunas bebidas alcohólicas y gaseosas.

En el sector agropecuario, los principales rubros con disminución fueron el cultivo de banano y la cría de ganado vacuno y aves de corral. La actividad pesquera también reflejó una baja, principalmente por la menor captura de pescado y filete de pescado (fresco, refrigerado y congelado), así como de otros productos del mar destinados principalmente a la exportación.

El crecimiento económico del país acumulado hasta agosto coincide con las previsiones dadas por los organismos internacionales y el gobierno, con cifras que oscilan entre el 3.9 % y el 4.2 %, y lo ubican entre los países que liderarán el PIB en la región.