Aeropuerto Tocumen prevé 192 mil pasajeros adicionales por las fiestas patrias en Panamá

La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen espera movilizar cerca de 192,000 viajeros adicionales entre este lunes 28 de octubre y el 11 de noviembre, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias en Panamá.

De acuerdo con la gerencia de Operaciones de Tocumen S. A., las proyecciones se basan en los datos de reservas y estimaciones de las aerolíneas que operan en la terminal.

Este 1 de noviembre será el día con mayor movimiento de salidas, con 12,778 pasajeros, mientras que el 5 de noviembre se prevé el mayor flujo de llegadas, con 11,698 viajeros.

Entre los destinos internacionales más demandados por los panameños durante este periodo destacan Miami, Bogotá, Orlando, Cancún, Medellín, Cartagena y República Dominicana, mientras que, a nivel nacional, la provincia de Chiriquí figura como uno de los principales puntos turísticos.

Alta afluencia

Ante el incremento esperado, se activó un “plan operativo especial”, coordinado con el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y las autoridades de Cuarentena Agropecuaria.

Además, de los departamentos de Seguridad, Servicio al Pasajero y Mantenimiento del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según un comunicado de la entidad, esos equipos incrementarán su personal en los días y horas de mayor demanda con el fin de garantizar la fluidez de las operaciones.

También la idea es reducir los tiempos de espera tanto en los procesos migratorios como en los filtros de seguridad y equipaje.

Actualmente, el Aeropuerto de Tocumen alberga 14 aerolíneas de pasajeros con rutas directas hacía unos 90 destinos internacionales.

Además, moviliza en promedio más de 60,000 personas diariamente, lo que la consolida como uno de los centros de conexión aérea más dinámicos del hemisferio occidental.

Recomendaciones a los viajeros

Las aerolíneas recomiendan llegar con al menos tres horas de anticipación a los vuelos internacionales para realizar cómodamente los procesos de registro, seguridad y migración.

También es vital verificar la vigencia de documentos y permisos para menores de edad.