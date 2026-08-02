Agrandel advierte sobre impacto en costos por posible alza en tarifa eléctrica

La Asociación que agrupa a los Grandes Clientes Eléctricos de Panamá (Agrandel) manifestó su preocupación ante la propuesta del nuevo pliego tarifario, la cual contempla un posible aumento en la tarifa que pagan estos actores, denominado Cargo de Potencia de Generación (CPG).

El gremio advirtió mediante un comunicado con fecha del 31 de julio que de concretarse la medida estaría “impactando directamente a la población consumidora de los bienes y servicios que producen estos grandes clientes”.

La propuesta plantea elevar el costo actual de $12.00 Kw mes en Edemet y Edechi, y de $13.93 Kw mes en ENSA, a una tarifa uniforme de $16.00 Kw mes para ambas distribuidoras eléctricas.

El grupo de Grandes Clientes Eléctricos está integrado por industrias productoras de alimentos, insumos de construcción y materias primas indispensables para hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles y otras empresas que emplean a cientos de panameños.

Agrandel advierte que este ajuste afectaría el diario vivir y restaría competitividad al sector comercial e industrial, en un momento en que persiste el cuestionamiento por parte de un segmento importante de la población respecto a la calidad del suministro eléctrico.

La inquietud del gremio surge a raíz de la publicación de las Consultas Públicas No. 008-26 y No. 009-26, emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Dichas consultas consideran los “Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización para Clientes Regulados y Grandes Clientes Habilitados en el mercado mayorista de electricidad” de Edemet, Edechi y ENSA para el período 2026-2030, y fijan como plazo límite para el envío de comentarios el jueves 6 de agosto de 2026 a las 4:00 p.m.