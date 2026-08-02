  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Agrandel advierte sobre impacto en costos por posible alza en tarifa eléctrica

Un posible aumento tarifario impactaría a grandes clientes y consumidores en Panamá.
Un posible aumento tarifario impactaría a grandes clientes y consumidores en Panamá.
Por
Mirta Rodríguez P.
  • 03/08/2026 00:00
La Asociación de Grandes Clientes Eléctricos de Panamá alerta que el incremento propuesto en el Cargo de Potencia de Generación encarecerá bienes y servicios, restando competitividad a sectores clave de la economía nacional

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

La Asociación que agrupa a los Grandes Clientes Eléctricos de Panamá (Agrandel) manifestó su preocupación ante la propuesta del nuevo pliego tarifario, la cual contempla un posible aumento en la tarifa que pagan estos actores, denominado Cargo de Potencia de Generación (CPG).

El gremio advirtió mediante un comunicado con fecha del 31 de julio que de concretarse la medida estaría “impactando directamente a la población consumidora de los bienes y servicios que producen estos grandes clientes”.

La propuesta plantea elevar el costo actual de $12.00 Kw mes en Edemet y Edechi, y de $13.93 Kw mes en ENSA, a una tarifa uniforme de $16.00 Kw mes para ambas distribuidoras eléctricas.

El grupo de Grandes Clientes Eléctricos está integrado por industrias productoras de alimentos, insumos de construcción y materias primas indispensables para hospitales, escuelas, restaurantes, hoteles y otras empresas que emplean a cientos de panameños.

Agrandel advierte que este ajuste afectaría el diario vivir y restaría competitividad al sector comercial e industrial, en un momento en que persiste el cuestionamiento por parte de un segmento importante de la población respecto a la calidad del suministro eléctrico.

La inquietud del gremio surge a raíz de la publicación de las Consultas Públicas No. 008-26 y No. 009-26, emitidas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). Dichas consultas consideran los “Pliegos Tarifarios de Distribución y Comercialización para Clientes Regulados y Grandes Clientes Habilitados en el mercado mayorista de electricidad” de Edemet, Edechi y ENSA para el período 2026-2030, y fijan como plazo límite para el envío de comentarios el jueves 6 de agosto de 2026 a las 4:00 p.m.

VIDEOS

Video: Lula lanza su candidatura con promesas de inversión en defensa, educación y tierras raras
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,y su esposa, Rosângela 'Janja' da Silva (d), el vice de Brasil Geraldo Alckmin y su esposa Lu Alckmin (2i), participan en la convención nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira ( Sebastiao Moreira / EFE )

Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...

Video, Japón: Terremoto deja heridos y graves daños en Kumamoto
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
KUMAMOTO (Japan), 28/07/2026.- A handout photo made available by the Ministry of Defense shows a building on fire following a powerful earthquake in Uki City, Kumamoto Prefecture, Japan, 28 July 2026. According to the Japan Meteorological Agency, an earthquake of a magnitude estimated at 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan. (Terremoto/sismo, Japón) EFE/EPA/DEFENSE MNISTRY HANDOUT JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES ( DEFENSE MNISTRY HANDOUT / EFE )

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...

Lo Nuevo