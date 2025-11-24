APC Experian insta a proteger los datos personales en temporada alta de compras

La temporada de fin de año —que abarca Black Friday, el Día de la Madre, Navidad y otras celebraciones— se ha convertido en una de las mejores oportunidades para aprovechar descuentos y promociones dentro del comercio digital. Con la llegada de los ahorros navideños, bonos, aguinaldos y el décimo tercer mes, muchas personas ven incrementado su poder adquisitivo desde noviembre. No obstante, este dinamismo también trae consigo mayores riesgos financieros, entre ellos fraudes, estafas y cobros indebidos.

Planificar las compras con anticipación permite comparar precios, evitar decisiones impulsivas y distribuir los gastos de manera más ordenada. Esto no solo facilita un mejor control del presupuesto mensual, sino que también promueve el uso responsable del crédito. En este escenario, APC Experian exhorta a la población a tomar decisiones informadas y proteger sus datos personales al realizar transacciones en línea.

Según la Procuraduría General de la Nación, en lo que va de 2025 ya se han reportado 105 casos de delitos informáticos, cifra que representa más de un tercio del total registrado en 2024. Asimismo, el Ministerio Público contabiliza 3,482 denuncias por estafas y fraudes, un aumento del 9 % en comparación con el año anterior.

Giovanna Cardellicchio, Gerente General de APC Experian, subraya la importancia de la seguridad digital: “es fundamental tomar todas las medidas de seguridad antes de entregar tus datos personales en un sitio web o aplicación móvil. También es importante evitar ingresar información bancaria en enlaces que llegan por mensajes de texto, WhatsApp o correo electrónico. Ante cualquier duda, lo mejor es contactar directamente a la tienda o al banco antes de realizar la compra”.

Con el objetivo de promover compras seguras y responsables, APC Experian comparte las siguientes recomendaciones para proteger tus finanzas durante esta temporada:

Consejos para comprar en línea de forma segura:

APC Experian reafirma su compromiso con la educación financiera y la protección del consumidor, brindando herramientas y orientación para que cada panameño pueda tomar decisiones informadas y seguras.