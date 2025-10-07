Apede pide eliminar figura del secuestro del reglamento de Contraloría

La <a href="/tag/-/meta/apede-asociacion-panamena-de-ejecutivos-de-empresas">Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede)</a> instó al <a href="/tag/-/meta/anel-flores">contralor general de la República, Anel Flores</a>, a revisar el Reglamento de Medidas Precautorias y <b>eliminar la figura del secuestro</b>, al considerar que<b> excede las competencias legales de la Contraloría General y vulnera principios esenciales del Estado de Derecho y del debido proceso</b>.Durante una conferencia de prensa, la presidenta de Apede, <b>Giulia De Sanctis</b>, reconoció que el reglamento era necesario para desarrollar el artículo 29 de la Ley 32, que faculta a la Contraloría a adoptar medidas precautorias en casos de irregularidades. Sin embargo, advirtió que<b> la inclusión del secuestro sobrepasa ese marco</b>, ya que solo puede establecerse mediante ley y bajo control judicial, no por vía reglamentaria.<i>'El secuestro es una figura jurídica muy delicada que solo puede aplicarse con supervisión judicial. Incorporarla en un reglamento administrativo transfiere funciones del Órgano Judicial a una autoridad administrativa y abre la puerta a decisiones arbitrarias'</i>, afirmó De Sanctis.La dirigente empresarial enfatizó que <b>la Contraloría debe proteger los recursos públicos</b>, pero no puede ejercer facultades coactivas que afecten el patrimonio de personas o empresas sin autorización judicial previa.Añadió que el <a href="/tag/-/meta/tribunal-de-cuentas">Tribunal de Cuentas</a>, como órgano ejecutor de la Contraloría, tiene competencias para cautelar bienes, no para decretar secuestros. 'Confundir cautela con secuestro crea un vacío legal y erosiona la separación de poderes', sostuvo.De Sanctis subrayó que Panamá necesita una Contraloría <i>'fuerte, eficaz y transparente'</i>, pero sin concentrar funciones propias del poder judicial. <i>'La eficiencia institucional no puede lograrse a costa de los derechos ciudadanos</i>', recalcó.Asimismo, la presidenta de Apede expresó la disposición del gremio a participar en espacios de diálogo jurídico y técnico para fortalecer los mecanismos de control estatal sin debilitar las garantías constitucionales.<i>'La seguridad jurídica es tan esencial para el desarrollo como la eficacia administrativa. Cuando un inversionista percibe arbitrariedad o concentración de poder, se debilita la confianza en Panamá como destino de inversión y generación de empleo'</i>, concluyó.