A 30 años de su estreno, Shakira celebra el álbum que marcó el inicio de su carrera

Treinta años después de su lanzamiento, “Pies Descalzos” sigue siendo más que un disco: es el punto de partida de una revolución musical que llevó a una joven barranquillera a convertirse en una de las voces más influyentes del pop en español.

Lanzado en 1995, Pies Descalzos marcó el despertar artístico de Shakira, una artista que entonces apenas comenzaba a definir su identidad entre la poesía y la rebeldía. Con este álbum, rompió las barreras del pop latino tradicional y construyó un lenguaje propio.

Canciones como “Antología” y “Te necesito” se convirtieron en himnos de toda una generación. No solo por su éxito radial, sino por la honestidad que transmitían sus letras: una sensibilidad que reflejaba la voz de una mujer joven dispuesta a ser escuchada sin filtros.

A tres décadas de su lanzamiento, “Pies Descalzos” sigue sonando con frescura. Su mezcla de pop, rock suave y matices folclóricos mantiene una autenticidad que pocos trabajos logran conservar con el paso del tiempo.

Más allá de los números , el verdadero legado de “Pies Descalzos” radica en su mensaje: el poder de creer en una voz.

Hoy, mientras nuevas generaciones descubren sus letras en plataformas digitales, el álbum vuelve a ocupar su lugar en la historia: el de una obra que transformó la manera en que el pop latino se contaba, y que puso a Shakira a cantar con los pies en la tierra, pero mirando hacia el mundo.