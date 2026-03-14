Panamá se adhiere a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos

El Gobierno de Panamá oficializó su adhesión a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, una iniciativa global orientada a proteger los derechos de la niñez afectada por el conflicto en Ucrania.

Mediante un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, con fecha de este viernes 13 de marzo, la administración del presidente José Raúl Mulino expresó su respaldo a los esfuerzos internacionales dirigidos a garantizar el retorno seguro de los menores que han sido desplazados ilegalmente o trasladados por la fuerza fuera de su país.

COMPROMISO

Con esta adhesión, Panamá reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario.

El comunicado destaca la importancia de garantizar el “interés superior del niño” y preservar la unidad familiar, subrayando que los niños y adolescentes deben recibir una protección especial en cualquier circunstancia.

La administración de Mulino también reiteró que continuará respaldando las acciones multilaterales orientadas a proteger a la población civil y atender las crisis humanitarias derivadas del conflicto, en coherencia con los principios que orientan su política exterior.