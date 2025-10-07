Inicia recolección de firmas contra Mayer Mizrachi

La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro anunció este martes el inicio del proceso de recolección de firmas para la *revocatoria del alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi Matalon, promovida por el ciudadano José Clemente Guardia Bernal.

La iniciativa se tramita conforme a los decretos 49 de 2020 y 8 de 2025, que regulan la revocatoria por iniciativa popular.

El proceso comenzará el miércoles 8 de octubre de 2025 y se extenderá por 120 días calendarios, con fecha límite el 4 de febrero de 2026.

Para que la revocatoria sea procedente, los promotores deben reunir el 30% de respaldo del padrón electoral, lo que equivale a 217,322 firmas de los 724,406 electores inscritos en 2024, según se detalló en el Boletín Electoral.