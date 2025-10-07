Inicia recolección de firmas contra Mayer Mizrachi

Solo podrán brindar su apoyo los ciudadanos inscritos en el distrito de Panamá y en pleno goce de sus derechos ciudadanos.La recolección se realizará en las oficinas del Tribunal Electoral, incluyendo la sede principal en el ala Oriental, la Oficina Especial de Panamá Centro en Plaza Cohete, la Regional de Panamá Este en Galería Panamericana y la Regional de Panamá Norte en el Centro Comercial Las Cumbres, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.El aviso fue publicado en el Boletín del Tribunal Electoral el 7 de octubre de 2025, marcando el inicio formal de un proceso que podría tener un impacto decisivo en la administración de la Alcaldía de Panamá durante los próximos meses.