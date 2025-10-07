El reguetonero Zion sufre accidente, su estado es reservado

El reconocido reguetonero puertorriqueño Zion se mantiene hospitalizado de emergencia, desde este martes en una clínica de Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito, presuntamente mientras manejaba un vehículo todoterreno.<b>La noticia fue confirmada a través de un comunicado de prensa</b> por su disquera, Baby Records, y su empresa de representación, Nu Form Management, que fue publicado en la cuenta de Instagram del artista.<b>El estado de salud de Zion es ‘Reservado’</b>En el comunicado, ambas marcas informaron que <b>la condición médica de Zion 'continúa siendo reservada,</b> y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende'.<b>El equipo de trabajo del artista aprovechó para agradecer 'el cariño, las oraciones y el apoyo' de sus seguidores</b>, y solicitó 'respeto y paciencia en este momento'. Además, enfatizaron que cualquier información sobre su estado de salud 'será comunicada únicamente por medios oficiales'.<b>El Legado de Zion y Lennox</b><b>Zion es conocido por haber formado parte del icónico dúo Zion y Lennox durante más de 20 años.</b> Sin embargo, en noviembre de 2024, el dúo anunció su separación formal debido a 'intereses profesionales y personales' de Zion, una decisión que se tomó tras una evaluación a principios de ese año.En aquel momento, <b>el equipo de Zion explicó que la separación buscaba 'proteger la integridad de su marca' </b>y permitirle enfocarse en proyectos futuros, como su próximo álbum, ‘The Perfect Melody II’.Pese a la separación, los legendarios reguetoneros tuvieron un reencuentro reciente y notable en la tarima del Coliseo de Puerto Rico, durante uno de los 31 conciertos de la residencia de Bad Bunny, ‘No Me Quiero Ir De Aquí’.