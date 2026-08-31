Apex celebra las ventajas económicas del arancel 0% de EE.UU. Panamá

La reciente decisión de Estados Unidos (EE.UU.) de eliminar a Panamá de su lista de aranceles marca un hito para el sector exportador nacional. Arturo Siú, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), destacó que la medida no solo representa un alivio económico inmediato, sino también un reconocimiento internacional a la solidez del país en materia de cumplimiento de estándares laborales y comerciales. “Fue un motivo de orgullo y satisfacción saber que Panamá no solo quedó exento de la última ronda de aranceles, sino también de una lista de 60 países bajo investigación por trabajo forzoso. Esto demuestra que las cosas se han hecho bien tanto desde el sector gubernamental como privado”, señaló Siú.

Sectores más beneficiados

El impacto inicial se ha sentido con fuerza en el sector agroindustrial. Productos como el azúcar de caña, plátano, piña, sandía, camarones, pescado y aceite de palma han ganado acceso preferencial al mercado estadounidense. “El agroindustrial ha sido el más beneficiado de manera inmediata”, explicó Siú, subrayando que estos rubros ya muestran señales de dinamismo en las órdenes de compra. Aunque el levantamiento de los aranceles ocurrió apenas a finales de julio, el gremio considera que los resultados más claros se verán hacia fin de año, cuando los exportadores logren ajustar su capacidad productiva. “Adaptarse a un crecimiento toma tiempo; los industriales deben invertir y estructurar su producción para responder a la nueva demanda”, añadió. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que la exclusión de Panamá refleja la confianza que mantiene Estados Unidos en la relación bilateral. “Las relaciones de confianza también se reflejan en el comercio”, expresó Moltó. Añadió que “una noticia positiva que reafirma la sólida relación de amistad y cooperación entre Panamá y Estados Unidos, y el compromiso de ambos países de seguir fortaleciendo sus vínculos económicos y comerciales”.

Competitividad regional

La eliminación de los aranceles fortalece la posición de Panamá frente a sus vecinos. Según Siú, la competitividad del país ahora se sustenta en varios frentes: la conectividad marítima y aérea, el sistema financiero robusto y el Tratado de Promoción Comercial (TPC) vigente con EE.UU. “Los productos hechos en Panamá tendrán acceso libre de arancel, lo que nos da una ventaja única y envidiable en la región”, afirmó. El reto, sin embargo, será atraer inversiones que permitan ampliar la capacidad exportadora y aprovechar al máximo esta coyuntura.

Preparación y estrategia

Los exportadores ya trabajan en planos de expansión. Apex prevé una mayor participación en ferias y convenciones en EE.UU. para promover el producto panameño. Además, cada empresa está ajustando sus inversiones y logística según su capacidad. En el ámbito logístico, Panamá cuenta con infraestructura sólida, aunque enfrenta desafíos derivados del fenómeno de El Niño, que ha afectado el tránsito por el Canal. “El exportador que pueda posicionar su carga en puertos del Caribe y Pacífico por tierra no tendrá mayor problema en manejar el aumento de exportaciones”, explicó Siú.

Retos persistentes

A pesar de la ventaja arancelaria, persisten desafíos globales y locales. El alza en los costos del combustible, producto de la guerra en Medio Oriente, incrementa los gastos de producción. A nivel interno, los puertos panameños requieren modernización para manejar mayores volúmenes de carga. “Más del 90% de la carga que pasa por el canal son trasbordos, y la eficiencia no está a la par de puertos como Rotterdam o Singapur”, advirtió.

Perspectiva gremial y política

El mensaje que envía EE.UU. es claro: confianza en Panamá como socio estratégico. Esto genera seguridad tanto para exportadores como para inversionistas internacionales. APEX, por su parte, ha reforzado su papel como puente entre el sector privado y las autoridades estadounidenses. “Nos reunimos con el embajador Kevin Cabrera y su equipo económico para presentar un diagnóstico claro del sector exportador panameño”, comentó Siú. Política El pasado 24 de julio de 2026 expiró el arancel global temporal del 10% que la administración del presidente Donald Trump había aplicado desde febrero, después de que el Tribunal Supremo limitara gran parte de sus gravámenes globales. En reemplazo de ese esquema, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) puso en marcha un nuevo régimen de aranceles, sustentado en investigaciones realizadas bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense sobre presuntos incumplimientos en materia de combate al trabajo forzoso. La nueva disposición impone aranceles adicionales de entre el 10 % y el 12.5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, mientras que Panamá quedó fuera de la lista, por lo que dejaría de estar alcanzada por el gravamen adicional.