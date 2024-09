Arranca el ‘Panamá Black Weekend’: Estas son las recomendaciones para esta temporada de ofertas

Este viernes 13 de septiembre se inició el “Panamá Black Weekend”, una fecha esperada por los consumidores, por la cantidad de productos que se esperan ofertar en los diferentes comercios participantes.

En la feria comercial de este año, organizada por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), participan más de 3,000 comercios, los cuales se vieron abarrotados desde tempranas horas de la mañana de este viernes, por la multitud de compradores locales y foráneos, que acudieron para aprovechar las ofertas que van desde el 20% hasta el 70% de descuentos.

“Panamá es un destino predilecto de compras porque ofrece preferencias y los centros comerciales se han convertido en un hábito y forma de vida para la sociedad”, dijo el pasado 3 de septiembre, Erick Zamora, presidente de la Apacecom.

Durante estos tres días de feria comercial “tendremos de 1,500 a 1,600 visitantes que vendrán para el ‘shopping’ del Panamá Black Weekend”, señaló, Nadkyi Duque, miembro de la Cámara de Turismo de Panamá.

Recomendaciones

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) compartió algunas recomendaciones a los compradores que acudan a los diferentes centros comerciales a aprovechar las ofertas en esta feria de descuentos que se extiende hasta el 15 de septiembre.

Como primer punto, dijo que es importante tener en cuenta que, la regla de oro es comparar precios y calidad, en diferentes locales comerciales.

En ese sentido, recordó a los compradores exigir la factura o comprobante de pago al realizar cualquier compra, al igual que la respectiva garantía.

Cerciorarse de lo que va a comprar. En Panamá retractarse de lo adquirido no es un derecho legalmente establecido. Revise y verifique antes de pagar.

Exijgir y guardar la factura, certificado de garantía y copias de los anuncios, porque en caso de presentarse alguna irregularidad, son documentos necesarios.

Además es importante que los términos y condiciones de la garantía de cualquier artículo, esté o no en oferta, consten por escrito en forma clara y precisa. Aconsejo no confiar en las promesas orales, porque no tienen ninguna validez.

La Acodeco recordó a los consumidores que, para cualquier reclamo de alguna mercancía adquirida, en el ‘Black Weekend’, es importante presentar la factura respectiva.

Para cualquier denuncia o queja sobre publicidad engañosa, se encuentra disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), a través del WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma en Facebook, X y la página www.acodeco.gob.pa.

“Asegure sus compras, exija garantía. Es importante que los términos y condiciones de la garantía de cualquier artículo, esté o no en oferta, consten por escrito en forma clara y precisa, no confié en promesas orales, porque no tienen ninguna validez”, enfatizó la Acodeco.

Para que un reclamo sea factible, recalcó, se debe presentar factura y la respectiva garantía; y ante la ausencia de información al respecto de la misma, en caso de no proporcionarse, se establece una garantía legal mínima de 3 meses.

Todo artículo nuevo tiene derecho a una garantía, según los establece la Ley 45 de 2007, y el comprador tiene el deber de exigir el cumplimiento de esta, ya sea que compre al crédito o al contado. El proveedor y los intermediarios no podrán proporcionar una garantía inferior, a la que reciba del fabricante.

“En ningún caso, el periodo de garantía puede ser inferior a la establecida por el fabricante, puede si el agente económico pacta con el consumidor o brinda una mayor”, afirmó la Acodeco, añadiendo que si usted obtiene un producto de segunda sin saberlo y presenta anomalías, tiene derecho a reclamar.

Entre los datos que deben contener los términos y condiciones de la garantía, están: quienes son los talleres técnicos autorizados por el fabricante, distribuidor o proveedor, implica los nombres y direcciones del establecimiento comercial, así como la del consumidor; la descripción precisa del bien o servicio objeto de la garantía, con indicación de la marca y el número de serie, del modelo, tamaño y color predominante; fecha de la compra y entrega del bien o servicio; el término de duración de la garantía.

Se debe informar de las condiciones generales para que la garantía se haga efectiva, con indicación de los riesgos cubiertos y de aquellos que no lo están, y el lugar donde debe ser presentada la reclamación, y aprobación expresa del proveedor o de su representante autorizado.

Cuando los bienes no funcionen adecuadamente, durante el período de garantía, por defecto del producto o causa imputable al fabricante, importador, distribuidor o proveedor, este último tiene la obligación de garantizar el funcionamiento y, en su caso, la reparación. En caso de que no puedan ser reparados, el proveedor procederá al reemplazo o devolver las sumas pagadas.

Acodeco fiscalizará

La Acodeco informó que fiscalizará el cumplimiento de las normas de veracidad de la publicidad y precios a la vista, durante el Panamá ‘Black Weekend’.

Entre las normativas a fiscalizar, se encuentran las siguientes: cada artículo debe tener su precio regular y el precio con descuento, o el precio regular y el porcentaje de descuento; se debe señalar claramente si la venta especial de los bienes o servicios del establecimiento es total o parcial.

Además, los descuentos deben identificarse y especificar la cantidad de artículos en el inventario. Las frases como “hasta agotar existencia”, denotan una irregularidad. Señalar, claramente, la fecha de inicio y finalización de las ofertas es muy importante.