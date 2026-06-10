Arroceros advierten sobre riesgos legales y productivos en la autorización de importación

La Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap) expresó su preocupación por la reciente autorización de importación de arroz aprobada por el Consejo de Gabinete, al considerar que esta decisión no se ajusta al marco legal vigente y podría afectar directamente a los productores nacionales.

Las reacciones de Fapagrap se dan luego de que el Gobierno aprobará la importación de 786 mil quintales de arroz para fortalecer el abastecimiento nacional en medio del monitoreo sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la producción agrícola.

La cantidad autorizada se sumará a los 214 mil quintales de arroz en cáscara que forman parte del Contingente por Ordinario de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de mantener una disponibilidad cercana a 5 millones de quintales, volumen que permitirá cubrir el consumo hasta septiembre próximo.

Fapagrap recordó que, según el Decreto Ejecutivo 14 de 2025, la Ley 49 de 2017 y el Decreto Ejecutivo 132, la instancia técnica encargada de recomendar contingentes de importación es la Cadena Agroalimentaria del Arroz, y únicamente en casos comprobados de desabastecimiento. Además, enfatizó que desde la Ley 26 de 2001 quedó derogada la figura del “contingente extraordinario”, por lo que cualquier volumen adicional carece de sustento legal.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó en conferencia de prensa que las autoridades continuarán evaluando el comportamiento de los inventarios nacionales y las condiciones climáticas para garantizar el suministro del producto.

Según explicó, el Gobierno realizará un tercer inventario nacional de arroz para verificar la disponibilidad existente y tomar decisiones oportunas en función de la evolución del mercado y de las condiciones meteorológicas.

Linares señaló que el monitoreo climático seguirá siendo un factor determinante en la planificación del abastecimiento, debido a las proyecciones asociadas al fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la producción agrícola.

El productor Omar Spiegel, por su parte, comentó a este medio que lo aprobado en Consejo de Gabinete se llevó con otro terminología de lo acordado en la Cadena Agroalimentaria. “Nosotros estamos haciendo un llamado para que se mantenga en estricto apego a la ley la aprobación de importación de arroz porque la Cadena lo que recomendó fue un contigente por desabastecimiento y lo que se llevó a Gabinete fue un contingente adicional, que no fue lo que salió de la Cadena”, indicó Spiegel.

FAPAGRAP señaló que la fecha límite fijada para las importaciones, el 15 de septiembre, coincide con la época de cosecha nacional, lo que incrementa el riesgo de desplazar la producción local y generar pérdidas para los agricultores.

La organización exhortó a las autoridades a respetar la estructura legal y técnica establecida, y a garantizar que las decisiones sobre importaciones se basen en las recomendaciones de la Cadena Agroalimentaria.

Al mismo tiempo, reconoció el respaldo del presidente José Raúl Mulino y del ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, hacia la producción nacional, confiando en que las futuras medidas se mantendrán dentro del marco legal.

En su comunicado, Fapagrap concluye con un llamado a proteger la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de la producción arrocera en Panamá.