Arroceros reclaman pagos adeudados y alertan por importaciones de arroz

Los productores de arroz de la provincia de Chiriquí reclamaron al Gobierno Nacional el pago urgente de la compensación económica adeudada por la producción de arroz, advirtiendo que la falta de estos recursos pone en riesgo la continuidad de las siembras y la producción del principal grano básico de la dieta de los panameños.

El monto adeudado en concepto de compensación, correspondiente al período agrícola 2024-2025, asciende a aproximadamente $17 millones, recursos que —según los productores— son indispensables para contar con la liquidez necesaria para adquirir insumos, preparar tierras y sostener el ciclo productivo.

La inconformidad del sector se agudizó luego de que, en abril de 2025, el Gobierno Nacional anunciara la eliminación del subsidio de $7.50 por quintal de arroz húmedo, una medida que, aseguran, debilitó aún más la estructura financiera de los productores.

Además del incumplimiento en los pagos, los arroceros expresaron su preocupación por el aumento de las importaciones de arroz y por el impacto del Decreto Ejecutivo N.° 1 del 15 de enero de 2026, el cual —según indican— introduce modificaciones a las reglas vigentes y podría afectar la comercialización del arroz nacional en el próximo año agrícola.

Ante este escenario, los productores solicitaron una reunión urgente con las altas autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) para abordar temas sensibles relacionados con el pago de los dineros adeudados por compensación económica, así como la importación de arroz blanco y de semillas, normativa que —advierten— estaría modificando o eliminando condiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo N.° 14, que reguló las importaciones.

Gabriel Araúz, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Chiriquí (Napach), señaló que esta situación mantiene al sector en estado de alerta. “Este decreto modifica o le quita ciertas condiciones al decreto 14 que reguló las importaciones y esa es una de las cosas que nos mantiene más alerta, porque se puede dar la importación de una forma quizás legal y otra por la confusión que hay con respecto al decreto, con las importaciones de arroces blancos, cortos, redondos, largos al país, y que esto vaya en detrimento de la comercialización de arroz del próximo año”, afirmó Araúz ayer en una asamblea general, en Chiriquí.

A este panorama se suma la posible aprobación de un nuevo decreto sobre la importación de semillas, cuya aplicación no está clara para el sector. Los arroceros advirtieron que esta medida podría limitar las funciones del Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), entidad responsable de la investigación, evaluación y validación de semillas en el país.

El gremio también manifestó inquietud por la cosecha de frijol chiricano, cuya recolección ya inició durante la temporada de verano, sin definiciones claras sobre los mecanismos de comercialización, ya sea a través del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) o del sector privado. Temen que, después del 10 de febrero, los centros de acopio se saturen sin alternativas de venta.

Ante la falta de respuestas oficiales, los productores no descartan medidas de presión y advirtieron que, si en el transcurso de esta semana no se concreta una reunión con el MIDA, convocarán a una nueva asamblea para definir posibles acciones de protesta.