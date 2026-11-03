Artesanos de Salsipuedes reportan bajas ventas en Fiestas Patrias y alertan sobre crisis del sector

Con la llegada de Fiestas Patrias, los pasillos de Salsipuedes, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad de Panamá para la compra de vestimentas y artículos típicos, no muestran el movimiento habitual de otros años. Aunque noviembre suele representar una de las temporadas más importantes para los artesanos nacionales, este 2026 las ventas han sido inferiores a las expectativas, generando preocupación entre quienes dependen de esta actividad para sostener a sus familias. Durante un recorrido por el tradicional sector comercial, los artesanos Natividad Batista y Maribel de Batista manifestaron que el comportamiento del mercado ha sido particularmente lento en las semanas previas a las festividades patrias, una situación que atribuyen a diversos factores económicos y sociales que han afectado el consumo. Con más de dos décadas dedicada a la venta de artículos típicos, Batista explicó que las ventas relacionadas con las Fiestas Patrias han registrado una disminución importante en comparación con años anteriores. A su juicio, la situación económica que atraviesan muchas familias está limitando la capacidad de compra de los consumidores. El artesano comentó que aún mantiene la esperanza de que durante los primeros días de noviembre aumente la afluencia de clientes, ya que para muchos pequeños comerciantes esta época representa una oportunidad determinante para mejorar sus ingresos antes de finalizar el año. Batista señaló que entre los productos más buscados continúan las cutarras, babuchas, sombreros, chácaras y otros accesorios tradicionales utilizados durante los actos cívicos y culturales. Sin embargo, aseguró que el volumen de compradores todavía se encuentra por debajo de lo esperado para la temporada.

Competencia desleal

Una percepción similar tiene Maribel, quien se dedica a la confección de vestimentas típicas. La artesana explicó que, además de la desaceleración en las ventas, el sector enfrenta una creciente competencia de establecimientos comerciales que ofrecen productos fabricados industrialmente a precios que resultan más accesibles para los consumidores. De Batista destacó que detrás de cada pieza artesanal existe un proceso que requiere tiempo, conocimientos especializados y trabajo manual. Según indicó, muchas veces los compradores desconocen el esfuerzo que implica la elaboración de un producto artesanal, lo que dificulta competir con mercancías confeccionadas en serie. “Antes para estas fechas había mucho más movimiento y era común ver los locales llenos de personas buscando sus prendas para los desfiles y actividades patrióticas. Este año ha sido diferente”, comentó. La artesana también señaló que la reducción o cancelación de algunas actividades patrióticas en distintas regiones del país ha tenido un impacto directo en la demanda de productos típicos, especialmente aquellos vinculados a la participación estudiantil en desfiles y actos cívicos.

Una cadena productiva

A estas preocupaciones se suman las advertencias realizadas por el Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá (SINAP), organización que ha denunciado las dificultades que enfrenta actualmente el sector artesanal panameño. La secretaria general del gremio, Julissa Carrillo, afirmó que las Fiestas Patrias tradicionalmente representan una oportunidad para que los artesanos incrementen sus ingresos, pero este año muchos productores están atravesando una realidad muy distinta debido a las bajas ventas registradas incluso en una temporada considerada alta para la actividad. Carrillo recordó que detrás de cada artesanía existe una inversión importante en materia prima, horas de trabajo, conocimientos técnicos y familias enteras que dependen económicamente de esta labor. “La artesanía genera empleo y preserva conocimientos transmitidos de generación en generación. Cuando disminuyen las ventas, el impacto no afecta únicamente al artesano, sino también a toda una cadena productiva vinculada con esta actividad”, señaló.

La dirigente gremial expresó su preocupación por la competencia que representan productos importados e industrializados que incorporan elementos asociados a la identidad cultural panameña y que son comercializados a precios considerablemente más bajos. Particularmente, cuestionó la venta de telas impresas industrialmente que reproducen diseños inspirados en expresiones tradicionales del país, una práctica que, según indicó, pone en riesgo la sostenibilidad de quienes elaboran productos artesanales auténticos. Carrillo también mencionó que los efectos del reciente terremoto han impactado la actividad económica de numerosas familias artesanas en las provincias afectadas, dificultando aún más la recuperación de sus negocios en un momento que históricamente debería ser favorable para el sector. Ante este panorama, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la protección jurídica de la actividad artesanal panameña y aplicar de manera efectiva las normas existentes que buscan salvaguardar el patrimonio cultural y económico vinculado a los artesanos.