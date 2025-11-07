Aseguradoras de América Latina crecieron 5,8 % y alcanzaron $215.100 millones en primas

El segmento de <b>seguros de Vida</b> fue el principal motor del sector, con un crecimiento de <b>8,7 %</b>, favorecido por tasas de interés más estables y una inflación controlada que impulsó los productos de ahorro y rentas vitalicias.En el segmento de <b>No Vida</b>, destacaron los seguros de <b>Accidentes personales (+8,9 %)</b> y <b>Salud (+8,4 %)</b>. En contraste, el ramo de <b>Automóviles</b>, que representa el <b>17,3 % del mercado</b>, creció solo <b>2,6 %</b>, en línea con la desaceleración económica regional. Los seguros de <b>Incendios y líneas aliadas</b> aumentaron <b>4,1 %</b>.