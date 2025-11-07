  1. Inicio
Aseguradoras de América Latina crecieron 5,8 % y alcanzaron $215.100 millones en primas

El segmento de seguros de Vida fue el principal motor del sector, con un crecimiento de 8,7 %.
Shutterstock
Mileika Lasso
  • 07/11/2025 13:45


El mercado asegurador latinoamericano se expandió un 5,8 % en 2024, hasta alcanzar los $215.100 millones, según el informe anual de MAPFRE Economics, el servicio de estudios del grupo asegurador. Aunque el ritmo fue menor al repunte del 17,1 % registrado en 2023, el reporte considera que se trata de un crecimiento “saludable” en un contexto de bajo dinamismo económico y depreciación de las divisas regionales.

El estudio atribuye la moderación del crecimiento a tres factores: el efecto base tras los fuertes ajustes de tarifas del año anterior, el menor impulso económico de economías clave como Brasil y México, y la debilidad cambiaria, que redujo el valor de las primas medidas en dólares.

En moneda local, los mercados con mayor expansión fueron Uruguay (+25,8 %), República Dominicana (+13,6 %) y México (+11,2 %), mientras que Argentina fue la única economía con una contracción real de -13,1 % en su sector asegurador.

Vida lidera el crecimiento regional

El segmento de seguros de Vida fue el principal motor del sector, con un crecimiento de 8,7 %, favorecido por tasas de interés más estables y una inflación controlada que impulsó los productos de ahorro y rentas vitalicias.

En el segmento de No Vida, destacaron los seguros de Accidentes personales (+8,9 %) y Salud (+8,4 %). En contraste, el ramo de Automóviles, que representa el 17,3 % del mercado, creció solo 2,6 %, en línea con la desaceleración económica regional. Los seguros de Incendios y líneas aliadas aumentaron 4,1 %.

Rentabilidad y penetración

La rentabilidad del sector en 2024 fue de $14.460,9 millones, un 7,4 % menos que en 2023, aunque por encima de los niveles previos a la pandemia. México, Colombia y Perú reportaron mayores beneficios, mientras que Brasil y Chile registraron descensos.

El índice de penetración (relación entre primas y PIB) se situó en 3,2 %, con Puerto Rico (18,2 %), Chile (4,6 %), Uruguay (3,6 %), Brasil (3,3 %) y Colombia (3,3 %) entre los países con mayor peso del seguro en su economía.

El consumo promedio de seguros en Latinoamérica alcanzó $340,7 por habitante, un 5 % más que el año anterior, concentrado mayoritariamente en productos de No Vida.

Brecha de protección del seguro

MAPFRE Economics estima la Brecha de Protección del Seguro (BPS) —la diferencia entre la cobertura actual y la necesaria para una protección adecuada— en $315.945 millones, un 4,2 % más que en 2023.

De esa brecha, el 60,2 % corresponde al ramo de Vida, reflejando el amplio potencial de desarrollo del sector. En total, el mercado potencial asegurador latinoamericano se calcula en $531.100 millones, más de 2,5 veces el tamaño actual del mercado.

