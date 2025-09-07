Auditoría de la mina Cobre Panamá tomará cinco meses, según el Mici

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, informó este domingo 7 de septiembre que tras la aprobación del Plan de gestión segura para la mina Cobre Panamá, el siguiente paso será la aprobación de una auditoría integral, coordinada con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Dicho proceso, según Moltó, ya está en su etapa final. Una vez contratada la firma, dijo, la auditoría tomará entre tres y cinco meses.

Explicó que esta auditoría reunirá los términos de referencia de ambas instituciones y será adjudicada próximamente a una empresa especializada.

“Los resultados permitirán establecer una base técnica para continuar tomando decisiones y atender de manera definitiva la situación ambiental”, mencionó el ministro del Mici.

Moltó recalcó que las acciones se están desarrollando con transparencia y que la población será informada de cada avance.

“Hemos estado comunicando paso a paso lo que hacemos y así seguiremos, siempre con la certeza de que este proceso es fundamental para la protección del ambiente y la salud de las comunidades”, subrayó.

“Tal como lo ha dicho el presidente, este es el segundo tema de mayor importancia después de atender la situación de la Caja de Seguro Social (CSS). Lo que hemos hecho es aprobar un plan que protege medioambientalmente y permite extraer materiales que pudieron ser contaminantes. Es un gran paso para mantener el área segura y, sobre todo, proteger la salud de quienes viven alrededor”, añadió.