Auditoría de la mina Cobre Panamá tomará cinco meses, según el Mici

El 26 de marzo de 2024, Cobre Panamá presentó la actualización del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina. El 6 de enero de 2025, MiAmbiente abrió la consulta para los Términos de Referencia (TDR) del componente ambiental de la auditoría integral e independiente de la mina. En agosto de este año, adjudicó a la empresa SGS Panamá Control Services Inc. la auditoría integral del proyecto por poco más de medio millón de dólares ($539.791,46).El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha expresado públicamente su interés en reactivar el proyecto minero Cobre Panamá, esta vez a través de un contrato que no pase por la Asamblea Nacional.La reactivación del proyecto es un tema que genera división entre la opinión pública. El 60,6% de los entrevistados en abril por la encuesta <b>Vea Panamá</b>, elaborada por <b>La Estrella de Panamá </b>y <b>Prodigious Consulting</b> se pronunció en contra de la reapertura de la mina, aunque se ha evidenciado un leve aumento de quienes la apoyan en comparación con mediciones anteriores.Durante las manifestaciones masivas y marchas sociales que se realizaron este año en contra de las reformas a la seguridad social, muchos grupos sociales y manifestantes incluyeron la oposición al tema minero como una de las motivaciones tras las protestas.Por otro lado, gremios empresariales como la Cámara Minera de Panamá (Camipa) han destacado la importancia del proyecto para la generación de empleos y la reactivación económica en el país.