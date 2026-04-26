Aviación regional no despegará en 2026: IATA

La recuperación de la aviación en América Latina tras la pandemia enfrenta nuevas turbulencias. El alza sostenida del combustible, la elevada carga tributaria sobre los pasajes y la congestión en los principales aeropuertos comienzan a presionar el crecimiento de un sector clave para la conectividad y el desarrollo económico de la región.

Según datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), el 54% de los vuelos en América Latina opera actualmente en aeropuertos congestionados, en un contexto donde los costos operacionales se mantienen altos y los marcos regulatorios limitan la expansión de nuevas rutas.

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de IATA, advirtió en el evento Wings of Change Americas 2026 que la proyección del precio del combustible podría superar los 120 dólares por barril este año, lo que inevitablemente se trasladaría a las tarifas aéreas.

La presión no solo afecta a las aerolíneas. El tráfico aéreo es motor de turismo, hotelería, transporte y comercio, por lo que cualquier desaceleración repercute en el dinamismo de estas actividades. A ello se suma un modelo de financiamiento de infraestructura basado en tasas a pasajeros e impuestos adicionales, esquema que encarece los viajes y compromete la viabilidad de ciertas rutas.