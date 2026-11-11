Azuero pide $80 millones para reconstrucción tras el sismo

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, informó que, de los $100 millones destinados a atender las afectaciones provocadas por el terremoto en la región de Azuero, los desembolsos realizados hasta el momento no superan los $20 millones. Sin embargo, aseguró que las solicitudes de recursos por parte de las instituciones públicas ya se acercan a los $80 millones.
Las declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se dieron durante la conmemoración del 10 de noviembre en la provincia de Los Santos, donde explicó cómo avanza la distribución de los fondos destinados a la recuperación de las zonas afectadas por el movimiento sísmico.
Chapman detalló que los $100 millones se encuentran depositados en el Banco Nacional de Panamá y que los recursos se asignan a las instituciones conforme presentan sus requerimientos.
Entre las entidades que concentran las mayores solicitudes figuran el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). En menor medida, también han presentado requerimientos los ministerios de Salud y Educación.
El ministro explicó que el monto desembolsado todavía es relativamente bajo frente a las necesidades identificadas, pero que las solicitudes acumuladas ya representan una cifra cercana a los $80 millones.
Dos fideicomisos para recibir donaciones
Durante sus declaraciones, Chapman también explicó el mecanismo establecido para recibir las donaciones destinadas a apoyar a las comunidades afectadas.
Indicó que existen dos fideicomisos: uno en el Banco Nacional de Panamá, destinado a recibir aportes de otros Estados, gobiernos y organismos multilaterales, y otro en la Caja de Ahorros, creado para canalizar las contribuciones del sector privado.
En este último caso, el ministro señaló que el Estado funciona como un punto de contacto para proporcionar información sobre las áreas afectadas y las necesidades existentes, mientras se canalizan los aportes privados.
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En otro tema, el titular del MEF se refirió a la generación de empleo y al presupuesto general del Estado para 2027.
Chapman sostuvo que la creación de puestos de trabajo no depende principalmente del gasto público, sino de que el país cuente con condiciones económicas que generen confianza, credibilidad y promuevan la inversión privada.
Como ejemplo, mencionó lo ocurrido durante la pandemia, cuando, pese al elevado gasto del Gobierno, el desempleo superó el 18%.
A su juicio, la estrategia debe concentrarse en crear un entorno favorable para que las empresas inviertan y generen nuevas oportunidades laborales.
El ministro también vinculó este objetivo con la reducción de las tasas de interés que paga el Gobierno Nacional por su deuda.
Aseguró que, en los últimos dos años, Panamá ha conseguido una disminución que calificó como inédita, pese a que las tasas de interés en los mercados internacionales han mantenido una tendencia al alza.
Sus declaraciones se producen en medio de la discusión sobre las prioridades del presupuesto estatal para 2027 y las necesidades de recuperación económica y social de las provincias afectadas por el terremoto.