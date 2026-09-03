Banca panameña: activos y depósitos crecen, utilidades caen en primer semestre 2026

El sistema bancario panameño cerró los primeros seis meses del 2026 con un comportamiento mixto: mientras los activos, créditos y depósitos mostraron un crecimiento sostenido, las utilidades registraron una leve caída en comparación con años anteriores. Así lo reveló la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), con base en cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

CBI

El Centro Bancario Internacional, que agrupa a bancos con licencia internacional, reportó utilidades por $1,445 millones al cierre de junio de 2026. Esta cifra representa una disminución de -0.55% frente a 2025 y de -10.86% respecto a 2024, lo que refleja presiones en los márgenes de rentabilidad. No obstante, los indicadores de crecimiento fueron positivos. Los activos alcanzaron $169,630 millones, con un incremento de 6.95% interanual. Los créditos sumaron $103,512 millones, un alza de 3.81%, mientras que los depósitos llegaron a $121,866 millones, con un crecimiento de 7.69%. El patrimonio del CBI también mostró un desempeño favorable, al ubicarse en $20,597 millones, lo que representa un aumento de 8.80% frente a 2025 y de 12.83% respecto a 2024. Sin embargo, los indicadores financieros reflejaron una moderación: el ROA se situó en 1.76% y el ROE en 15.01%, ambos por debajo de los niveles de años anteriores.

Utilidades

El Sistema Bancario Nacional, conformado por bancos con licencia general, también registró una caída en utilidades. Al cierre de junio de 2026, estas se ubicaron en $1,271 millones, una reducción de -2.23% frente a 2025 y de -1.93% respecto a 2024. En contraste, los activos crecieron hasta $150,484 millones, con un incremento de 5.99% interanual. Los créditos alcanzaron $92,122 millones, un alza de 2.35%, y los depósitos sumaron $105,261 millones, con un crecimiento de 6.61%. El patrimonio del SBN mostró un avance significativo, al llegar a $18,671 millones, lo que representa un aumento de 15.11% frente a 2025 y de 24.89% respecto a 2024. En cuanto a los indicadores financieros, el ROA se situó en 1.74% y el ROE en 14.58%, reflejando una tendencia similar a la del CBI en términos de moderación de la rentabilidad.

Solvencia y liquidez