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Economía

Banca panameña: activos y depósitos crecen, utilidades caen en primer semestre 2026

El presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido.
El presidente ejecutivo de la ABP, Carlos Berguido. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 03/09/2026 15:11
El desempeño de la banca se da en un entorno de crecimiento económico moderado en Panamá, marcado por ajustes en las tasas de interés internacionales y una mayor competencia en el mercado financiero

El sistema bancario panameño cerró los primeros seis meses del 2026 con un comportamiento mixto: mientras los activos, créditos y depósitos mostraron un crecimiento sostenido, las utilidades registraron una leve caída en comparación con años anteriores. Así lo reveló la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), con base en cifras de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Panamá tiene la tasa de interés más baja de la región
Panamá tiene la tasa de interés más baja de la región Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
CBI

El Centro Bancario Internacional, que agrupa a bancos con licencia internacional, reportó utilidades por $1,445 millones al cierre de junio de 2026. Esta cifra representa una disminución de -0.55% frente a 2025 y de -10.86% respecto a 2024, lo que refleja presiones en los márgenes de rentabilidad.

No obstante, los indicadores de crecimiento fueron positivos. Los activos alcanzaron $169,630 millones, con un incremento de 6.95% interanual. Los créditos sumaron $103,512 millones, un alza de 3.81%, mientras que los depósitos llegaron a $121,866 millones, con un crecimiento de 7.69%.

El patrimonio del CBI también mostró un desempeño favorable, al ubicarse en $20,597 millones, lo que representa un aumento de 8.80% frente a 2025 y de 12.83% respecto a 2024. Sin embargo, los indicadores financieros reflejaron una moderación: el ROA se situó en 1.76% y el ROE en 15.01%, ambos por debajo de los niveles de años anteriores.

Las utilidades al cierre de junio de 2026, se ubicaron en $1,271 millones, una reducción de -2.23% frente a 2025 y de -1.93% respecto a 2024.
Las utilidades al cierre de junio de 2026, se ubicaron en $1,271 millones, una reducción de -2.23% frente a 2025 y de -1.93% respecto a 2024. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Utilidades

El Sistema Bancario Nacional, conformado por bancos con licencia general, también registró una caída en utilidades. Al cierre de junio de 2026, estas se ubicaron en $1,271 millones, una reducción de -2.23% frente a 2025 y de -1.93% respecto a 2024.

En contraste, los activos crecieron hasta $150,484 millones, con un incremento de 5.99% interanual. Los créditos alcanzaron $92,122 millones, un alza de 2.35%, y los depósitos sumaron $105,261 millones, con un crecimiento de 6.61%.

El patrimonio del SBN mostró un avance significativo, al llegar a $18,671 millones, lo que representa un aumento de 15.11% frente a 2025 y de 24.89% respecto a 2024.

En cuanto a los indicadores financieros, el ROA se situó en 1.74% y el ROE en 14.58%, reflejando una tendencia similar a la del CBI en términos de moderación de la rentabilidad.

Los comportamientos de los préstamos nuevos fueron variados
Los comportamientos de los préstamos nuevos fueron variados
Solvencia y liquidez

Uno de los aspectos más destacados del informe es la solidez patrimonial del sistema bancario panameño.

El índice de adecuación de capital se mantuvo por encima del 15%, muy superior al mínimo regulatorio de 8%, lo que confirma la capacidad de los bancos para enfrentar riesgos y mantener estabilidad financiera.

En términos de liquidez, el sistema nacional registró un índice de 54.48% en 2026, también por encima del mínimo legal de 30%, lo que garantiza la capacidad de los bancos para responder a las obligaciones de corto plazo.

"La banca panameña ha mantenido un alto nivel de índice de adecuación de capital (solvencia) por encima del mínimo requerido (8%)”, destaca la ABP.

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